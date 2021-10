Dragoș Damian: Lăsați-ne în pace și plecați acasă! S-o recunoaștem, toată suflarea oamenilor de afaceri este bulversată

Dragoș Damian, directorul fabricii de medicamente Terapia Cluj, susține că tot mediul de afaceri este ”bulversat” de criza sanitară și politică în care se află țara noastră.

”LĂSAȚI-NE ÎN PACE ȘI PLECAȚI ACASĂ. TOȚI. Toată suflarea oamenilor de afaceri este bulversată; de fapt s-o recunoaștem, mediul de afaceri este mai bulversat decât atunci când s-a dat peste noapte infamă 114. Păcat totuși că puțini o spun răspicat. Suntem bulversați în plus, desigur, pentru că suntem stresați din cauza pandemiei, mai stresați decât în primăvară sau acum un an, pentru că ne-am pus speranța în vaccinare și ni s-a promis că vor fi vaccinați peste 10 milioane de români, iar acum, înainte de booster, am atins doar puțin peste jumătate. După care a venit vara, distracție și concedii.

Nimic pentru prevenirea tragediilor

În cele 5-6 luni, între cele două valuri, în vara, nu s-a făcut nimic pentru prevenirea tragediei de acum, nici o urmă de înțelepciune românească “iarnă car și vara sanie”. Nu avem paturi, nu avem medicamente, nu avem suficient personal, spitalele se scufundă unul după altul. 15.037 de cazuri noi astăzi. După care a început criză energetică, ușor, că o adiere. Nimeni de la guvernare nu s-a prins că se agravează, au spus fabricilor să meargă în piață liberă pentru că prețul se va regla prin competiție sănătoasă. După care a venit vara, distracție și concedii. Și desigur, dacă UE la care ne uităm că la Dumnezeu, n-a spus nimic, noi nu am făcut nimic. Acum în plină criză, se ia decizia protejării consumatorului vulnerabil, deși un calcul simplu demonstrează că este mai bună plafonarea; asta pentru că chiar dacă consumatorul vulnerabil va fi protejat de creșterea prețului la utilități, nu va fi protejat de inflația gigantică care va veni prin creșterea prețului la produsele și serviciile scumpite de producătorii care plătesc de 3 x mai mult la energie electrică și de 6 x mai mult la gaz.

”Ultima glumă reușită”

Și ultima glumă reușită, creșterea salariului minim cu 11%, care nu acoperă nici măcar inflația cumulată 2019-2021, despre care se așteaptă să sară bine peste 10%. Iată un exemplu că să înțeleagă guvernanții că acelora care dau bani la gri nu le pasă de creșterea asta și vor continuă practicile pe sub radar, fără probleme. Am un coleg care se întoarce în organizație. A plecat de la mine, recrutat de alții, de la un net de 2800 lei la unul de 3500 lei – bună creștere! - dar a aflat într-un târziu că a fost angajat pe salariu minim, și restul de la 1400 la 3500, adică 2100, îi lua cash, fără că angajatorul să plătească taxe. Așadar, cu toate taxele incluse angajatorul onest plătește pentru un net de 2800 lei încă 2000 lei taxe, iar angajatorul la gri plătește pentru un net de 3500 lei doar 1000 lei taxe, când ar fi trebuit să plătească 2600 lei – un “câștig” de 1600 de lei. Că nu ne așteptăm de la un guvern la nimic, asta este deja un lucru știut. Mai grav este însă că există influenceri ai guvernului care vin din mediile afaceri și care sunt deopotrivă responsabili pentru situația gravă din economie, firavă chiar fără crize și acum confruntată cu inflația, împrumuturile și deficitele acumulate în vreme de pandemie. Vorbesc săptămânal cu directori de fabrici din variate domenii, toți îmi spun același lucru: “nu ne întreabă nimeni nimic, avem mii de angajați și aflăm de decizii după ce acestea se iau!” Cine sunt acești influenceri economici, să ne fie dată lista, cu nume și prenume. Să ne lase și ei în pace și să plece acasă. Toți”, a scris Dragoș Damian pe pagina sa de Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.