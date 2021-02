Dominic Fritz, fără funcţia de primar. Nicolae Robu: A candidat cu falsuri. Se va minuna şi DNA!

Nicolae Robu face referire la un document care ar trebui să arate că edilul are domiciliul în Timişoara. Potrivit acestuia, Dominic Fritz a declarat că locuieşte în Timişoara, dar realitatea este alta.

"Primarul a candidat cu falsuri în dosarul de candidatură, declarând că are domiciliul în Timișoara, condiție obligatorie pt a putea candida!, deși nu l-a avut și nu-l are nici acum (și fiți curioși și citiți ce scrie în Codul administrativ, la art. 160, alin 1, litera c și vă veți minuna în ce situație este Timișoara; și, desigur, într-o bună zi se va minuna și DNA-ul! Căci, nu-i așa,: NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE! Poate doar pe termen scurt, adaug eu!)", a scris Nicolae Robu pe Facebook.

Codul Administrativ, la articolul citat de Nicolae Robu, stipulează că "la schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, mandatul primarului încetează de drept".