Doliu în TV. O prezentatoare a murit la 40 de ani

Deborah James, prezentatoarea-vedetă a unui podcast dedicat cancerului, a murit marţi, după ce a strâns milioane de lire sterline pentru cercetare în cadrul unei campanii devenite virale, a anunţat familia sa, salutând "eforturile ei nesfârşite pentru a sensibiliza" publicul cu privire la această maladie, informează AFP și Agerpres.



Deborah James, în vârstă de 40 de ani, cunoscută ca "Bowel Babe" pe Instagram, unde avea un milion de urmăritori, anunţase la jumătatea lunii mai că se află în îngrijire paliativă. Timp de mai multe luni, ea a povestit pe reţeaua socială lupta pe care o ducea zilnic cu cancerul colorectal.



"A fost o sursă de inspiraţie şi suntem extrem de mândri de ea, de munca ei, de angajamentul ei militant pentru strângerea de fonduri şi de eforturile ei nesfârşite pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la cancer", a scris marţi seara familia sa pe Instagram, precizând că Deborah a murit "în pace" în cursul zilei.

A primită un titlu onorific din partea Reginei

La câteva zile după ce anunţase că se află în îngrijire paliativă, ea a primit titlul onorific de "Dame", decernat după aprobarea reginei Elisabeta a-II-a, pentru "campania sa neobosită" împotriva acestei boli. Prinţul William a vizitat-o acasă pentru a-i înmâna personal medalia.



Mamă a doi copii în vârstă de 12, respectiv 14 ani, Deborah îşi propusese să strângă 250.000 de lire sterline înainte de a muri însă a reuşit să adune aproape 7 milioane de lire sterline în câteva săptămâni, după o campanie care a devenit virală pe reţelele sociale.



De la diagnosticul primit în 2016, Deborah James, o fostă directoare adjunctă de şcoală, a devenit cunoscută în calitate de co-prezentatoare a podcastului BBC "You, Me And The Big C", o emisiune foarte populară în Marea Britanie. Ea a scris şi o carte despre boala sa.



Moartea sa a provocat reacţii emoţionante pe reţelele sociale, utilizatorii salutând "determinarea" şi "moştenirea incredibilă" lăsată de Deborah James.



"Sunt foarte trist să aflu că a murit Dame Deborah James. Ce sursă de inspiraţie a fost pentru atât de mulţi", a scris pe Twitter premierul britanic Boris Johnson. "Datorită ei multe vieţi vor fi salvate", a adăugat oficialul.

A murit actorul Hichem Rostom, cunoscut din Pacientul Englez

Actorul Hichem Rostom, care a jucat în filme precum Pacientul Englez sau "L'aille ou la cuisse", a murit la vârsta de 75 de ani. Acest doctor în literatură şi istoria teatrului şi-a început cariera de artist în urmă cu mai bine de 50 de ani şi a jucat în zeci de filme tunisiene, franceze, italiene, engleze şi germane.



Hichem Rostom şi-a făcut studiile superioare în Franţa, unde a lucrat ca animator la Teatrul naţional popular înainte de a se lansa în cinema, obţinând roluri în mai multe pelicule, printre care "L'aile ou la cuisse"("Aripioară sau picior?", 1976), alături de Louis de Funes.



După întoarcerea sa în Tunisia în 1988, el a jucat în mai multe filme şi seriale de televiziune de succes.



În Tunisia, Hichem Rostom a fost considerat cel mai faimos actor al generaţiei sale, scrie Agerpres. Află mai multe informații AICI.

