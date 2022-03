Doi ani de la primul lockdown din România, 16 martie 2020. Președintele anunța: Dragi români, începând de astăzi se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României

Virusul a ajuns rapid și-n România, deși românii, în plină criză politică, nu credeau ce avea să urmeze, nu le venea să creadă, nu mai trăiseră în anii recenți așa ceva și priveau cu rezervă ceea ce se întâmpla și cu groază la viitor. În 26 februarie 2020, a fost confirmat primul român cu virusul SARS-CoV-2. El intrase în contact cu un italian ce mai apoi a fost confirmat cu virusul. Italianul vizitase țara noastră în acea perioadă. Tânărul a fost tratat cu... ciorbă, erau informațiile de la acea vreme și asta pentru că, pentru mult timp, boala dată de acest virus, numită COVID-19, nu a avut un remediu. Apoi, s-au găsit tot felul de formule de tratament, unele mai eficient, altele mai puțin eficiente. Un an mai târziu avea să apară vaccinul.

În acea vreme în care imaginile de groază din Italia ajungeau în România și băgau spaima în români, în țara noastră de interes era criza politică și invocatele alegeri anticipate.

Ziua de 26 februarie 2020, între haos politic și începutul pandemiei și în România

Chiar în ziua în care să fie confirmat primul caz de infectare cu SARS-CoV-2 confirmat în România, la Palatul Cotroceni erau consultări.

”În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) şi ale art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc miercuri, 26 februarie a.c., după următorul program (...)” anunța Administrația Prezidențială în 25 februarie pentru 26 februarie.

În 25 februarie 2020, președintele mai anunța: ”În această seară, domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Motivația este pe cât de simplă, pe atât de clară. Regulamentul activităților comune din Parlament, pentru Cameră și Senat, prevede un termen de 15 zile, termen în care trebuie să se pronunțe Camerele reunite asupra propunerii de Guvern. Aceste 15 zile s-au epuizat fără să se fi votat. În esență, știm, am spus și ieri - se datorează, această situație, PSD-ului.”

În 10 martie 2020, președintele Klaus Iohannis declara:

”În ultimele zile, situația privind infecțiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativă semnificativă, în special la nivel european, și am văzut cu toții decizia fără precedent luată de Italia. Trebuie să fim realiști, riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului presupune un efort coordonat, la nivel național, european și global.

Europa este în stare de mobilizare. În această seară, am avut o videoconferință și am vorbit cu toți liderii statelor Uniunii Europene despre evoluția situației în țările noastre. Protejarea cetățenilor europeni este prioritatea zero și am discutat măsurile necesare care se impun în situația actuală. Cu toții suntem de acord că este absolut necesar să ne coordonăm eforturile pentru combaterea efectelor infecției cu coronavirus. Doar prin luarea unor măsuri comune, care să contribuie la oprirea răspândirii virusului, vom reuși să gestionăm eficient această criză.

(...)

Deși s-au confirmat 29 de cazuri și în țara noastră, ele sunt foarte puține, comparativ cu alte state europene. Nu avem în acest moment răspândire comunitară a virusului, subliniez acest lucru, adică știm care sunt cazurile, unde s-au infectat și monitorizăm persoanele cu care au intrat în contact. Este esențial să facem tot ce este posibil pentru a preveni un scenariu în care avem o răspândire necontrolată a infecției.

Numărul mic de cazuri confirmate se datorează în bună parte măsurilor preventive, dar și modului eficient în care au acționat autoritățile române, care au arătat că abordează cu maximă responsabilitate toată această situație.”

Ca șase zile mai târziu, în 16 martie 2020, să anunțe:

”Dragi români,

Ne aflăm într-o situație cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă. Vom trece cu bine prin această grea încercare dacă luăm imediat cele mai drastice măsuri și înțelegem cu toții că severitatea lor este pe măsura gravității perioadei pe care o traversăm.

Începând de astăzi se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile.”

La doi ani de la primul lockdown din România, starea de alertă s-a ridicat, nicio restricție nu mai e în vigoare, în față având o amenințare și mai mare: războiul.

Astăzi, DCNews și DCMedical organizează o dezbatere legată de riscurile și amenințările din era post-COVID.

O puteți urmări aici: EXCLUSIV Doi ani de la primul lock-down. Riscuri și amenințări de sănătate în era post-COVID, dezbatere DC News / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News