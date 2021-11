Doctorul Herman Berkovits, medicul și prietenul lui Benjamin Netanyahu, interviu special la DCNews și DCNewsTV

Prietenul și medicul lui Benjamin Netanyahu, doctorul Herman Berkovits, vine marți, 30 noiembrie 2021, la DCNews. Interviul va fi transmis, de la ora 12:00, pe DCNews.ro, la DCNewsTV.ro, dar și pe DCMedical.ro. Urmăriți interviul live și pe conturile de Youtube și Facebook.

Plecat din România în 1975, a păstrat vie legătura cu țara noastră și cu cetățenii români

Născut în Târgu-Lăpuș, Maramureș, medicul Herman Berkovits a terminat Facultatea de Medicină din Cluj în 1971. Au urmat patru ani în care a fost medic în două sate din Maramureș și unul din Suceava. În 1975, părăsea România și se stabilea în Israel, împreună cu familia. S-a specializat la spitalele Bikur Holim și Hadasa din Ierusalim.

După ce din 1981 a fost medic specialist în pediatrie la Spitalul Bikur Holim, din 1985 a condus propria clinică de medicină pediatrică și generală în orașul Ierusalim.

Deși a plecat încă din 1975 în Israel, legăturile cu România n-au fost uitate, nici pierdute. El a tratat numeroși pacienți români în Israel, de la muncitori aflați la lucru acolo, la persoane publice. În repetate rânduri, a primit titlul ”Omul Anului” de la comunitatea română din Israel, titlu acordat de Centrul Cultural Româno-Israelian.

Presa în limba română a publicat frecvent numeroase articole și interviuri cu privire la activitatea profesională și publică a medicului Herman Berkovits.

Medicul personal și prietenul lui Netanyahu

Când Benjamin Netanyahu a obținut al doilea mandat de prim-ministru, Herman Berkovits îi devenea medic personal. ”Faptul că un evreu-român este medicul personal al premierului israelian, într-o țară unde sunt foarte mulți medici excepționali, este o onoare pentru mine și pentru școala de medicină de la Cluj, precum și pentru profesorii acestei școli unde se învață o medicină serioasă. Pentru contribuția pe care am avut-o la întărirea relațiilor dintre cele două capitale, București și Ierusalim, mi s-a acordat `Cheia Bucureștiului` și `Cetățean de Onoare al Municipiului București`. Datorită bunelor relații pe care le-am menținut în toate mediile, am fost numit Consul Onorific al României în Israel și am fost profund emoționat de onoarea care mi s-a acordat“, spunea medicul Herman Berkovits. De la președintele Klaus Iohannis, a primit Ordinul Național Pentru Merit în grad de ofițer, pentru contribuția personală la susținerea și promovarea relațiilor dintre Statul Israel și România.

Un lucru mai puțin știut despre Herman Berkovits este că a ajutat victimele de la Colectiv, obținând donația unui medicament în valoare de 150.000 de euro. Firma care producea medicamentul a trimis și doi medici specialiști în România.