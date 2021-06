Djokovic, gest viral după succesul de la Roland Garros. 'M-a încurajat ca un nebun, l-am auzit mereu' / Video

Novak Djokovic a oferit la final meciului un moment superb. Acesta i-a oferit racheta unui copil din tribune, care l-a susținut necondiționat pe toată durata partidei. Gestul marelui campion l-a uimit pe copil, căruia nu-i venea să creadă cadoul primit.

'Nu-l cunosc (n.red. pe băiat), dar l-am auzit tot meciul strigând 'Haide, Nole!'. M-a încurajat ca un nebun chiar și la 0-2 la seturi, chiar mi-a dat și câteva sfaturi pe durata meciului. Era cea mai potrivită persoană căreia îi puteam da racheta. M-a susținut tot meciul! A meritat din plin. Îi mulțumesc încă o dată', a declarat Novak Djokovic la conferința de presă, despre monentul care a ajuns viral pe rețelele de socializare.

VIDEO:

Djokovic gave his racket to this kid and the kid is in delirium pic.twitter.com/0BUk3syEVZ