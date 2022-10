Directivă de la Bruxelles: Transferuri de bani fără comisioane și plăți imediate în toată UE

Comisia a publicat o propunere de directivă care va face obligatoriu ca toate instituțiile financiare din bloc să facă transferurile instantanee obligatorii și să le facă gratuite, lucru care se întâmplă de ceva timp în mai multe țări, precum Regatul Unit, sau asta, în orice caz, este posibil pentru cei care au conturi PayPal sau un card Revolut sau Wise, scrie Europa Today.

Tehnologia de a face posibile transferurile instantanee de credit există de ani de zile, cu toate acestea, până la începutul anului 2022, doar 11% din toate transferurile de euro din UE au fost instantanee, iar multe bănci oferă încă serviciul ca opțiune, dar la un cost mai mare.

”Astăzi aproape nouă din zece transferuri în euro sunt încă procesate ca transferuri lente tradiționale. Nu există nici un motiv pentru care mulți cetățeni și întreprinderi din Uniune nu pot trimite și primi bani imediat: tehnologia care permite plățile instantanee este deja disponibilă din 2017”, a declarat comisarul pentru servicii financiare, Mairead McGuinness.

