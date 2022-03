Diplomatul șef israelian le-a spus refugiaților din București că se vor simți ca acasă în Israel

Șeful diplomației israeliene le-a transmis un mesaj refugiaților ucraineni din The Jewish Agency for Israel din București.

Ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid, le-a transmis, duminică, refugiaţilor ucraineni din centrul The Jewish Agency for Israel din Bucureşti că au un cămin care îi aşteaptă, iar când vor ateriza pe Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv vor simţi că au ajuns acasă.



Ministru Yair Lapid efectuează, duminică, o vizită oficială în România, context în care s-a întâlnit, la Bucureşti, cu refugiaţii ucraineni din centrul The Jewish Agency for Israel.

Pe lângă casa lăsată în urmă, mai este o casă în Israel

"Aveţi un avantaj pe care nimeni altcineva nu îl are: pe lângă casa pe care aţi lăsat-o în urmă, aveţi un alt cămin care vă aşteaptă. Din acest motiv a fost înfiinţat Statul Israel. Pentru astfel de momente, pentru a ne asigura că orice evreu din lume are un loc unde veni. Încă nu o simţiţi, dar şi voi şi eu suntem fiii şi fiicele aceleaşi ţări. Când veţi ateriza pe Aeroportul Ben-Gurion, veţi simţi ceva special şi veţi simţi că aţi ajuns acasă", a declarat Yair Lapid, citat într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului în România.



Yair Lapid a efectuat, duminică, o vizită oficială în România, având întâlniri cu premierul Nicolae Ciucă, dar şi cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. De asemenea, pe lângă vizitele din Capitală, el s-a deplasat în nord-estul ţării pentru a se întâlni cu refugiaţii care intră în ţară pe la Vama Siret.

