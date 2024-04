Dinu Maxer, deranjat de Smiley și Damian Drăghici: "Nu poți să o numești piesă"

"Mă bucur că sunt sursă de inspirație pentru colegii mei, pentru că prima piesă muzicală cu versuri, conform YouTube, compusă și lansată în România.

S-a furat mireasa a fost a mea. Am compus-o acum 5 ani pentru o solistă din Republica Moldova. Evident, cârcotașii o să spună că a mai existat un remix al lui DJ Optik, îl apreciez că suntem și amici, dar aceea nu este o piesă, e un remix în care a folosit doar expresia S-a furat mireasa. E un instrumental, nu poți să o numești piesă”, a declarat Dinu Maxer pentru Click.

"Eu am lansat piesa aceasta"

"După mai mult de 10 ani de la orchestralul lui DJ Optik, eu am lansat piesa aceasta care a devenit sursă de inspirație nu numai pentru Smiley și Drăghici, dar și pentru alți cântăreți care s-au trezit imediat că e loc să lanseze o piesă cu titlul S-a furat mireasa. E nișată, clar! Ce mă deranjează este că, anul trecut, eu am făcut un remake pe partea masculină a piesei mele, pe care am promovat-o la TV și am cântat-o, și părerea mea e că e puțin cam repede să vii cu același titlu, același gen de piesă, care e o piesă nișată, clar!”, a mai spus acesta.

"Mi se pare prea repede să vii cu ea acum"

"Vreau să se înțeleagă clar: e vorba de titlu aici și de zona în care mergem. Piesa S-a furat mireasa e o piesă nișată. Oricare gen muzical l-ai face, titlul ăsta este o zonă nișată! Când vine unul cu o idee, după aceea vin toți în zona aia. Eu, anul trecut, am lansat-o în România, deoarece piesa era lansată doar pe YouTube, și a făcut peste 4 milioane de vizualizări. Eu cânt piesa asta la petreceri, spectacole etc. S-a furat mireasa nu e expresia mea, nu-mi aparține, dar mi se pare prea repede să vii cu ea acum. E ca și cum ar veni cineva cu o piesă Mama și după aceea repede ar mai veni încă unul cu o piesă Mama”, a spus Dinu Maxer.

