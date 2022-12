Dinu Maxer, pe mâna medicului estetician. Deea, soția artistului: Toată lumea estimează că are 32-35 de ani, ceea ce e fantastic!

“Dinu are deja o lună de zile de la operația de blefaroplastie. La două săptămâni după intervenție a făcut și injectări cu botox și acid hialuronic, și-a injectat în zona frunții și în jurul ochilor botox și partea inferioară a feței în zona gurii, zona șanțurilor nazolabiale se injectează acid hialuronic pentru diminuarea ridurilor. Toate aceste proceduri zic eu și ne zic și prietenii că l-au întinerit cu minim 10 ani ca și imagine. Merită treaba asta! Atât i-au dat și persoanele cu care am intrat în contact în vacanță, în Amsterdam.

Toată lumea estimează că are 32-35 de ani, ceea ce e fantastic! Având în vedere că Dinu este genul de persoană care adoptă mereu o viață sănătoasă, nu bea, nu fumează, nu face excese, nu pierde nopțile, merge la sală regulat, mi se părea normal să aibă grijă și în felul acesta, cu aceste mici intervenții. Nu cred că o să existe o următoare intervenție chirurgicală, însă ridurile vor fi diminuate mereu cu botox, pentru că se injectează de obicei cam la 6 luni în zonele dorite”, a spus Deea Maxer penru ciao.ro.

Citește și:

Cristina Cioran despre relația cu Dumnezeu și despărțirea de tatăl fiicei sale: Am decis, cu inima strânsă... Ajunge!

"Relația mea cu Dumnezeu e foarte bună! Poate ar trebui să-mi amintesc mai des să mulțumesc pentru ce am și să mulțumesc pentru faptul că suntem sănătoase și că suntem aici. Eu nu cred în întâmplări, așadar, după ce voi reuși să trec de această perioadă, voi înțelege de ce. Despre tatăl Emei nu voi vorbi decât în sens pozitiv, pentru că Ema trebuie să-și iubească și să-și respecte părinții, indiferent dacă iubirea dintre ei a dispărut, la un moment dat. Nu e vina copiilor și aceștia nu trebuie să simtă disensiunile dintre părinți! Mi-ar plăcea să rămânem prieteni, să mai râdem cum râdeam. Atât. De această dată am decis, cu inima strânsă, că nu voi mai lăsa să treacă ani ca să pot spune: ajunge! Și asta pentru că Ema are nevoie de pace, liniște și bucurie", a spus Cristina Cioran pentru viva.ro.

"Singura de care nu vreau să mă despart este Ema"

"Am decis, în viața asta, să nu mă mai leg de nimic! Așadar, singura de care nu vreau să mă despart, pentru o lungă perioadă, de acum încolo, este Ema. Nimic nu contează în viața reală decât sănătatea și dragostea. Acum sunt fericită și împlinită, le am pe amândouă. M-ai făcut și tu să plâng acum. Știu că suntem multe femei care trecem prin momente grele, dar alături de copiii noștri ne întărim și ne ridicăm la fiecare lovitură! Doar o femeie care trece printr-o experiență traumatică poate înțelege și empatiza.

Mă gândesc că ar trebui să fim mai unite, mai curajoase și mai încrezătoare! Știu că ne dorim protecție și susținere masculină, dar forța adevărată stă în noi, femeile! Se vede în situații de criză, în situații dramatice, în situații, aparent, fără ieșire. Ar trebui să ne iubim mai mult și să ne susținem una pe alta mai mult", a mai spus vedeta.

Vezi și: Cornel Ilie, despre relația cu cei doi copii ai săi, după divorț: Există această distanță...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News