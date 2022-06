Dinamo şi SC Oţelul Galaţi, derby în Liga II. Dorinel Munteanu: ”Nu va fi neapărat special”. Care este adevărata Steaua

"Pentru noi, a fost o ascensiune, pentru Dinamo nu a fost binevenită retrogradarea. Avem jocuri foarte importante, cu echipe de tradiţie. Va fi Dinamo, va fi Poli Iaşi, Steaua, Concordia Chiajna, echipe foarte puternice care vor promovarea.

Dar nu neapărat cu Dinamo va fi special pentru mine. Am avut momente foarte frumoase la Dinamo, tot de acolo am şi debutat la echipa naţională, dar în calitatea mea de antrenor la Oţelul Galaţi îmi doresc să câştig toate meciurile", a precizat Dorinel Munteanu.

Care este adevărata Steaua

Pentru că a menţionat că Oţelul va juca cu Steaua Bucureşti în Liga II, l-am întrebat pe Dorinel Munteanu care este adevărata continuatoare a Stelei, echipă la care a fost şi el legitimat.

"Eu am jucat sub sigla pe care o are Steaua din Liga II. Dar şi FCSB am antrenat puţin. Nu ştiu ce să spun, sunt treburile lor, nu ştiu de ce parte să mă pun", a mai precizat antrenorul.

Oţelul Galaţi a promovat în Liga II. Mii de fani, lăsaţi cu buza umflată de FRF - meciul nu a putut fi urmărit decât de pe stadion

Oţelul Galaţi a învins Dante Botoşani cu scorul de 3-0 pe teren propriu şi a promovat în Liga II. Campioană a României în 2011, Oţelul Galaţi va juca din nou contra unor echipe de tradiţie din sezonul viitor.

În tribunele arenei din Galaţi, 13.000 de oameni au cântat şi au scandat pentru a-şi împinge echipa de la spate. O atmosferă precum cea de la meciul care a stabilit campioana în 2011, contra celor de la Poli Timişoara. George Cîrjan, Alin Nica şi Denis Cireş au marcat golurile care au dat startul fiestei la Galaţi.

Mii de suporteri ai celor de la Oţelul Galaţi, însă, au rămas cu buza umflată. Cine nu a prins loc pe stadion sau nu se afla în oraş, s-a bazat pe FRF Tv pentru a viziona meciul. Doar că... au luat ţeapă.

"FRF Tv a transmis meciul în exclusivitate, dar, ca şi în meciul tur, nimeni nu l-a putut vedea, din cauza blocării site-ului lor subdimensionat și de tot râsul, cum de altfel e și naționala pe care o păstoresc alde Burleanu. Aplicaţia FRF Tv a spus continuu că datele de logare sunt greşite. Am schimbat parola, dar mereu acelaşi răspuns: ceva nu a mers bine. Am creat trei conturi separate, fără niciun rezultat. După eșecul din meciul tur, trebuiau luate măsuri... sau lăsate cluburile să transmită.

Nu înțeleg cui a folosit că mii de suporteri Oțelari n-au putut vedea meciul!", ne-a explicat un suporter al gălăţenilor stabilit în Franţa, care a vrut să rămână anonim.

Dar cazul său nu este singular. Pe facebook au apărut în timpul meciului, dar şi după, mesaje de protest la adresa celor de la FRF, din cauza slabei calităţi a transmisiei video. Asta pentru cei care au reuşit, totuşi, să intre pe transmisia video.

