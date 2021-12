Dilly Chilly, fostă concurentă Masterchef, după nașterea în apă: În patru minute, am născut

"M-am dus la coafor și aveam contracții din cinci în cinci minute. Pe drum, în mașină, prietena mea mi-a zis să-mi pună un sac de plastic și mi s-a rupt apa. Au început durerile și după câteva minute a început explozia. Simțeam cum nasc la propriu. Tăticul nu e român, e american și îi spuneam: "the baby is coming" (n.r .vine copilul). Am ajuns la spital, m-au pus pe cărucior, au dat chiloții la o parte și în lift s-a văzut căpușorul copilului. În patru minute, de cum am intrat în apa călduță, am născut. Am stat 20 de minute în brațe cu copilul cu cordonul ombilical netăiat ca să se facă transferul și apoi tăticul i-a tăiat cordonul ombilical. I-a pus clipul la buric și gata. O naștere dureroasă, dar frumoasă! Toată lumea zice că sunt dilie. Îl cheamă Kian. Nu a costat mult nașterea. Am stat trei luni la Constanța după naștere", a declarat Dilly Chilly, la Pro TV, potrivit click.ro.

Nașterea în apă este din ce în ce mai des solicitată de către mame, iar specialiștii fac unele precizări cu privire la riscurile și avantajele acestei proceduri. Potrivit unui studiu, nașterile în apă nu sunt mai riscante decât nașterile obișnuite și că femeile care nasc în apă suferă mai puține leziuni, scrie dcmedial.ro.

Cum decurge nașterea în apă

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat 397 de nașteri de apă și 2025 de nașteri obișnuite din datele oferite de practica a două moașe. Nu au existat diferențe între rezultatele nașterii obișnuite și nașterea în apă în ce privește necesitatea internării la terapie intensivă la nou-născuți, iar ratele de hemoragie post-partum au fost similare pentru ambele grupuri.

„Pe termen lung și pe scurt este că, dacă utilizați tehnici adecvate... rezultatele sunt foarte bune”, a spus Lisa Kane Low, profesoară la Școala de infirmiere din U-M și autor principal al studiului. „Oglindesc ceea ce vedem în studiile internaționale despre nașterea în apă”.

Ruth Zielinski, profesor asociat clinic de asistență medicală și co-autor al studiului a spus că nașterea în apă ar trebui să ofere mai multe facilități și să aibă ghiduri pentru implementarea acesteia.

Rar oferită în spitale

La nașterea în apă, femeia naște într-o cadă plină de apă, nu într-un pat, așa cum este în cazul unei nașteri obișnuite. Puține spitale din SUA sau centre de naștere oferă posibilitatea unei nașteri în apă, din cauza riscului perceput pentru nou-născut, sugerat în principal de studiile cazurilor de infecții neonatale sau rupturi de cord.

În timpul unei nașteri în apă, bebelușii respiră prima dată când sunt scoși din cadă. Până atunci, plămânii lor sunt plini de apă, care este deplasată odată cu prima respirație. Cordonul ombilical conectat oferă încă oxigen.

”Este important să nu re-scufundați bebelușii”, a spus Zielinski.