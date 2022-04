Detalii inedite despre ministrul Sorin Cîmpeanu. Totul s-a aflat acum: Primul în toate

Sorin Cîmpeanu, ministrul actual al Educației, s-a născut pe 18 aprilie 1968, în București. După cum observăm, acesta este un nativ cu Soarele în Berbec. Zodia arată caracteristicile generale ale personalității, partea conștientă a cuiva. Și ca orice persoană Berbec, acesta este ambițios, curajos, direct, dornic de a conduce, de a deschide drumuri și de a seta trenduri.

Luna se afla în semnul Capricornului, ceea ce înseamnă că Sorin Cîmpeanu a avut o copilărie și o adolescență pline de responsabilități, perioade în care a început să își dorească un statut serios și un rol în societate. Ii pasă doar de partea pragmatică a vieții, de tot ce este concret, este exigent atât cu el cât și cu ceilalți. Deține un control al emoțiilor extraordinar, fapt ce îl ajută să ia decizii obiective în momentele grele. Tot acest aspect este responsabil și pentru calitățile de manager.

Cu Venus, Mercur și Nodul Nord, toate în Berbec, putem deduce că a fost și dornic să fie primul în toate. Să îi depășească pe toți și să câștige aprecierea persoanelor cu autoritate. Dacă ne vom uita în CV-ul său, vom descoperi numeroase premii și distincții, cum ar fi Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler în anul 2019.

Ministrul Educației este saturnian. În traducere: Saturn se afla în momentul nașterii în același semn cu mai multe planete personale, ceea ce arată că a cunoscut succesul după 40 de ani.

Marte, planeta acțiunii și a motivației, se afla în semnul Taurului. Nativul nu pornește nicio luptă până nu are toate armele necesare. Până când nu are siguranță, din toate punctele de vedere. Are un stil metodic, un ritm propriu și nevoia de confort. Și să nu uităm și de iubirea pentru mediu, științe tehnice și agricole.

Nodul Sud în Balanță este cel care i-a conferit înțelepciune în negocieri, arta diplomației și dorința de a lăsa în urma sa ceva pentru oameni.

