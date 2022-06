Deschiderea Gilead România, salutată de Ambasada SUA la Bucureşti - Foto

"U.S. Commercial Service România a fost încântat de găzduirea a două evenimente extrem de importante în această lună: o masă rotundă despre "Provocările şi Angajamentele în Lupta contra HIV în România", cu ajutorul celor mai importante voci din sistemul sanitar românesc, precum şi tăierea de panglică pentru deschiderea oficială a Gilead România, alături de adjunctul Shane Dixon şi consilierul Pamela Ward, care au făcut onorurile împreună cu Luc Hermans şi Claudiu Cheles. Felicitări, Gilead Sciences Romania", a scris Monica Bogodai, Commercial Specialist at U.S. Commercial Service/ U.S. Embassy, pe LinkedIn.

