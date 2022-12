Denise Rifai, gânduri de măritiș: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc

"Cu Kevin Costner! Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airline și eu mergeam pe Calea Victoriei. Și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat să-l simt eu...

La un moment dat, vedeam bărbatul ăsta pe panouri. Era Kevin Costner, dar eu nu realizam că el. La un moment am zis: ‘Cine-i ăsta de pe panouri? Ăsta e genul meu’. El e căsătorit cu o tipă tare faină.”, a declarat Denise Rifai în podcastul Altceva, scrie click.ro.

"Trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine"

"Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Nu există! Există experiențe și iubiri, dar dragostea este numai una și pe viață.

Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să vin în completarea lui. Eu vin cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. Bărbatul trebuie să-mi ofere protecție. În primul rând, trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine.

Eu cred că o femeie nu poate să țină o relație, relația o ține bărbatul. Dacă el vrea să fie orientat înspre tine, el este. Dacă nu, el pleacă. Îmi doresc un bărbat care să mă iubească și să se simtă completat de mine”, a declarat prezentatoarea tv, recent, în emisiunea În Oglindă, realizată de Mihai Ghiță.

"Încerc să mănânc foarte curat, legume și carne, pește, un produs lactate pe zi, nu mai mult, că suntem femei și de la lactate reținem apă. Eu nu pun sare în mâncare absolut deloc. Doar condimentul, de la pui, de exemplu, sau de la pește. Legumele la grătar fără sare, salata fără sare.

"Apa minerală are sare în ea, nu consum așa ceva"

Condimentul de la carne – acolo nu fac rabat, dar nu pun eu sare extra. Noi, ca femei, nu avem nevoie de sare în plus. Încerc să nu beau deloc carbogazos, rar beau, o dată pe lună, de regulă când e foarte cald simt nevoia de ceva carbogazos. Și de la acid reținem apă. Apa minerală are sare în ea, e complicat, e nu consum așa ceva. Apa plată beau", a spus Denise Rifai într-un intreviu pentru ciao.ro.

"Nu consum (n.r. apă minerală) pentru că am observat că mi se umflă picioarele, de exemplu. Și mi se pare dizgrațios. Mai ales când am câte o filmare. Nu există. De ce să pun în mine produse care-mi fac rău? Mai dau și bani ca să–mi fac rău? Eu consum doar apă plată, beau cafea, îmi place ceaiul negru, dar nu beau și ceai, și cafea. La o cafea beau și un pahar mare cu apă întotdeauna. Cafeaua dezhidratează și atunci corpul trebuie hidratat. Iubesc limonada, dar și pe asta o fac fără zahăr, fără miere. Limonada în sine are carbohidrați, lămâia are zahăr, nu e că vai e acră… nu există așa ceva. Deci nu pun zahăr deloc.

"Exclus așa ceva. Mănânc carne rece"

În perioada noastră de femei, când suntem mai încărcate așa, atunci mănânc fructe. Fructul este dulcele, este prăjitura. Dar nu în fiecare Sfântă zi pentru că ăla este zahăr, iar vitaminele se găsesc în legume. Eu mănânc foarte multe legume, crude. Carnea o gătesc, dar n-o mai reîncălzesc niciodată. Nu reîncălzesc mâncarea, mai ales carnea pentru că elimină toxinele din ea. Exclus așa ceva. Mănânc carne rece. La mâncare sunt foarte atentă.

Încerc să fac cât de mult sport pot. Eu nu am un corp de europeancă, am un corp de arăboaică cu arderi destul de lente. Dar am grijă foarte mult. Este o strădanie. Nu o fac neapărat să arăt bine, ci ca să am un corp sănătos. Chiar cred că suntem ceea ce mâncăm. Mai bine nu mănânc decât să–mi iau o prostie, sincer. Aștept până ajung acasă. Sunt foarte atentă", a mai povestit vedeta Kanal D. Citește mai departe>>

