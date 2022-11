Denise Rifai are două întrebări pentru Emilia Șercan

Dacă a plagiat în teza sa de doctorat și dacă va candida la alegerile prezidențiale din anul 2024? Acestea sunt cele două întrebări ale jurnalistei Denise Rifai pentru ziarista Emilia Șercan.

„Operatiunea Sercan. Fragila Jurnalista in lupta cu ”sistemul”! O “constructie” in oglinda cu Maia Sandu, Emilia Sercan isi cladeste caramida cu caramida imaginea pentru o eventuala candidatura la prezidentiale, daca Laura Codruta Kovesi va declina in cele din urma oferta Reper. Cam acestea sunt cuvintele cheie pe care le tot aud, aproape zilnic, despre Emilia Sercan, cea care are grija sa se mentina vie in atentia publicului cu ”micile” descoperiri pe care le face, cautand cu lupa prin doctoratele politicienilor!

Cuvinte care aveau si nu aveau impact asupra mea. Recunosc insa, ca de o perioada, am inceput sa ma uit mai cu atentie inspre “sarguinta” si insistenta cu care Emilia Sercan doreste sa dovedeasca si sa scoata de plagiator politician dupa politician. Un demers care seamana mai degraba cu o teza politica. Un demers care Cat de curand pare ca va lua O altfel de Forma. Politica, desigur!

Asa ca ma tem ca nu vedem doar un simplu demers jurnalistic in activitatea sa. Prin actiunile sale, doamna Sercan pare sa fie varful de lance al taberei # si varful de lance al unei parti din vechiul USR si noul Reper. Aceste doua partide despre care absolut toti jurnalistii scriu si sustin ca au radacini adanci si coordonare directa in randul unei anumite tabere dintr-o structura de securitate a statului roman.

Eu doar stau si ma intreb si Analizez. Dar, cumva, cam incep sa faca sens toate aceste legaturi aduse in spatiul public, de absolut toti colegii mei cu state vechi in presa. Colegi care, de ceva ani incoace, ii tot cer doamnei Sercan sa faca lumina in primul rand in cazul lucrarii sale de licenta! Care, se pare ca este lovita de aceeasi mare si unica problema: Plagiatul!

Si, ca un politician in devenire, doamna Sercan ar avea aceeasi reactie. Refuza sa Faca Lumina in chestiunea acuzatiilor de plagiat care ii sunt aduse cu privire, in primul rand, la lucrarea de licenta! Fereasca Sfantul! Eu, ma stiti bine, sprijin intotdeauna demersurile jurnalistice si v-am demonstrat, de atat de multe ori, prin trantele mele cu politicienii, cat de mult lupt pentru adevar! Dar! Nu mi place impostura! Si nu mi plac jocurile si joculetele! Fapt pentru care, cred ca doamna Sercan ar trebui sa ne lamureasca cum stau lucrurile cu teza de licenta a domniei sale. E o actiune justa si necesara!

Mai ales ca vorbim de un viitor om politic care isi face campanie pe spatele viitorilor sai colegi! Atasez mai jos situatia privitoare la acuzatiile de plagiat unde protagonista este, de aceasta data, exact Emilia Sercan. Iar situatia nu e noua.

In 2017, colegii domniei sale isi puneau exact aceeasi intrebare: A plagiat sau nu, Emilia Sercan???! Iar acum, in 2022, se mai naste o intrebare: Va candida Emilia Sercan la prezidentialele din 2024? A furat startul si este deja in campanie electorala? Nu de alta, dar matrita pare ca am mai vazut-o. Fragila doamna care “lupta” cu “sistemul”! Sa se faca Adevar si Lumina! Nu de alta, dar noi chiar am vota o Femeie Presedinte!

Ps. Sa mentionez si ca daca presedintele francez, E.Macron va capata si acordul SUA ptr a sprijini candidatura lui Kovesi la prezidentiale, atunci planul politic Sercan pica. Ii tine oare doamna Sercan locul caldut lui LCK? Vom vedea. Timpul o va demonstra! Iar Adevarul Intotdeauna Iese la Iveala!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

