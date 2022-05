Delia: „Nu mi-a plăcut niciodată să stau în tipare”. Cum a depășit obstacolele din carieră și care este „rețeta” succesului de care se bucură

Delia Matache este unul dintre cei mai nonconformiști și apreciați artiști din România. Artista se reinventează și uimește cu fiecare proiect, iar publicul ei este tot mai numeros. Pe lângă publicul deja format, vedeta se bucură și de aprecierea generației tinere.

Am stat de Vorbă cu Delia Matache pentru a afla care este secretul succesului ei, dar și care sunt valorile în care crede.

SPECTACOLA: Dai startul verii cu un super concert. "Rockadelia", chiar de 1 iunie, dar și pe 2 iunie. Are legătură data concertului cu Ziua Copilului?

Delia: Mi se pare un moment bun să începem oficial vara împreună și cam așa am ales data. Acum doi ani, am făcut primul concert la Verde Stop Arena tot la început de iunie, pentru că atunci era imediat după carantină și m-am reîntâlnit cu publicul pentru a ne bucura împreună de un strop de normalitate.

Altădată, am lansat piesa ”Cine m-a făcut om mare” fix de 1 iunie, o piesă pentru adulții care nu încetează să rămână copii, indiferent ce vârstă au. Iar anul trecut, am lansat ”Racheta”, cu un videoclip realizat din desene făcute de mine, tot pentru copiii din noi.

Anul acesta pe 1 și 2 iunie, pregătesc alături de echipa mea de la Roka Records un show diferit, cu piesele mele cunoscute reinterpretate rock, cu o producție de show impresionantă.

Am anunțat deja invitații speciali, sunt artiști cu care am avut colaborări sau artiști din noua generație în care cred: Carla’s Dreams, The Motans, Grasu XXL, Nane, Macanache, Killa Fonic, Paulina și EMAA vor fi cu mine pe scenă și abia aștept! We will rock you!

Mai sunt puține bilete disponibile, așa că sper să vă luați bilete rapid și să intrați în universul Rockadelia.

Și am și o surpriză pe care o pot divulga: piesa ”OTZL GLTZ” pe care am lansat-o de curând va putea fi ascultată live în premieră pe 1 și 2 iunie la Verde Stop Arena în București!

SPECTACOLA: Ești unul din puținii artiști care reușesc să rezoneze cu mai multe generații. Vin din urmă generații întregi de fani Delia. Cum reușești să ajungi la noua generație și să îți păstrezi, în același timp, publicul deja format?

Delia: Mie nu mi-a plăcut niciodată să stau în tipare, să îmi impun limite, nu mi-am propus niciodată să plac tuturor. Prin acest fel de a fi al meu și prin modul în care am ales să mă dezvolt ca om și ca artist, am reușit să mă apropii de feluri diferite de public, pentru că mereu am explorat, m-am jucat, am încercat și am vrut să fiu eu. Dacă publicul a rezonat, atunci nu îmi rămâne decât să mă bucur.

SPECTACOLA: Cum era Delia în copilărie și ce nu s-a schimbat nici acum?

Delia: Eram la fel de visătoare, de spontană, dar ascultătoare în ciuda firii mele rebele. Pasionată de muzică, dornică să devin artist.

