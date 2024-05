De la ce pleacă neînțelegrile dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea: "Poate din afară pare simplu, dar nu e"

"Când ai o căsnicie frumoasă și foarte reușită, cu atâția copii, nu poți să renunți. E foarte greu să construiești ce am construit noi și să treci prin ce am trecut noi ca să fim astăzi aici. Decât să cauți ceva care ar distruge ceea ce ai, mai bine cauți întotdeauna ceea ce face relația mai puternică. Deci problema care se pune e cum faci să îți păstrezi căsnicia frumoasă, pentru că noi am luptat ca să fim împreună.

Te căsătorești ca să îți petreci viața cu partenerul tău și drumul, chiar și când e anevoios, trebuie să fie presărat numai cu bune intenții. O familie ca a noastră nu e ușor de obținut și nici ușor de clătinat. Am trecut prin multe momente grele împreună și ne-am dovedit unul altuia că iubirea ne dă putere", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru viva.ro.

"Ne mai supărăm. Încerc să-l înțeleg"

"Ca în orice cuplu, ne mai contrazicem, ne mai supărăm, dar noi avem un pact: să nu ne culcăm niciodată supărați. Să vorbim. Mai avem și noi supărările noastre, dar cred că amândoi lăsăm de la noi. Uneori încerc chiar eu să las mai mult de la mine, pentru știu mai bine decât oricine la ce nivel de stres este expus soțul meu, pentru că, totuși, el este capul familiei, are nouă copii în grijă. Nu e ușor să fii în pielea lui. Încerc și eu cât pot să îl înțeleg, să îl susțin și să îl sprijin.

Nici nu doarme foarte bine, are probleme cu somnul. Nu e ușor să fii în pielea lui Cristi Borcea. Poate din afară pare simplu, dar nu e. Sunt multe responsabilități. Nu suntem genul care să nu discute când ne roade ceva. Nici eu nu sunt genul care să nu spună ce are pe suflet, dar nici el, și oricum citim deja unul pe fața celuilalt când nu ne convine ceva", a mai povestit Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel și-a început oficial relația cu Cristi Borcea în timp ce acesta era în închisoare. Rapid, au adus pe lume primul lor copil. În prezent, cresc împreună trei copii: un băiat și două fete gemene. În total, fostul acționar de la Dinamo are nouă copii, Este cunoscut faptul că relațiile cu fostele sale soții au rămas unele bune.

Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, Cristi are doi băieți și o fată, în timp ce cu a doua soție, Alina Vidican, are un băiat și o fată. Cel de-al nouălea copil provine dintr-o relație extraconjugală pe care a avut-o cu avocata Simona Dana Voiculescu, în timpul căsătoriei cu Adina Vidican, rezultând încă o fetiță.

