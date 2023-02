De ce sunt facturile la energie mari. Ce a găsit ANRE. Zoltan Nagy, soluție la blocaj: nou regulament de plată

Întrebat cum se poate gestiona aşteptarea îndelungată a facturilor întârziate, vicepreşedintele ANRE a spus că "am constatat şi noi că pe parcursul anului 2022 au fost întârzieri mai ales la emiterea facturilor de energie electrică. Furnizorii au invocat diverse motive, în principal legislaţia privind compensarea facturilor, care s-a schimbat frecvent. Şi au spus că nu au reuşit să actualizeze sistemul de facturare cu aceste modificări.

Noi, pentru a oferi o soluţie consumatorilor la acest blocaj, care este evident în piaţă, în săptămâna precedentă am discutat în comitetul de reglementare ANRE şi s-a aprobat un nou regulament de furnizare care vine cu câteva noutăţi. Cel mai important este faptul că furnizorii care nu respectă perioada de facturare, şi au întârzieri mai mari de o lună pentru emiterea unei facturi, obligatoriu vor trebui să ofere şi plata în rate pentru acele facturi.

Iar numărul ratelor depinde de perioada pe care se facturează. Dacă se facturează consumul pe trei luni, atunci clientului trebuie să i se ofere posibilitatea de a plăti în trei rate. Normal, pe lângă posibilitatea plăţii integrale a facturii".

De ce sunt facturile la energie mari

"Avem sesizări, am făcut şi controale. Am verificat în primă fază perioada 1 aprilie - 30 septembrie, şi am constatat la furnizorii mari, care au peste 90% din clienţii casnici în portofoliu, întârzieri.

Sunt furnizori care au avut o rată a întârzierilor de 1-2%. Dar am găsit şi un mare furnizor care în această perioadă nu a reuşit să emită nici măcar o factură la timp. Au primit amenzi, bineînţeles, şi înţeleg că au început să emită facturile, iar unii chiar s-au oferit să accepte plata în rate înainte de apariţia acestui regulament de care spuneam.

Facturile nu sunt mari din cauza preţurilor, pentru că acestea au fost plafonate pentru consumatorii casnici şi pentru marea majoritate a consumatorilor industriali. De la 1 ianuarie, nu există client care să nu aibă una dintre cele patru variante de preţ plafonat. Facturile sunt mari din cauza acumulării lunilor de consum şi a cantităţii facturate pe o perioadă lungă de timp", a mai explicat vicepreşedintele ANRE.

Ce pot face clienţii care nu primesc facturi sau cred că nu sunt corecte

"Dacă facturile au fost emise înainte de intrarea în vigoarea regulamentului, sfatul meu e să depunem o cerere la furnizor şi să cerem plata eşalonată. De acum încolo, toate facturile care cumulează perioadă facturată mai lungă de o lună vor trebui să ofere plata eşalonată. Fiecare client poate să decidă dacă plăteşte eşalonat sau integral. Cei care nu primesc facturi au două variante. Ori să depună o sesizare la furnizor, ca să se urgenteze acest proces de emitere. Sau, dacă factura a venit şi au suspiciunea că nu e corect ceva, fie cantitatea facturată, fie că indexul nu corespunde cu ce au oferit ei, atunci tot la furnizor trebuie să depună plângere. Furnizorii sunt obligaţii să răspundă în 15 zile lucrătoare, perioadă în care orice termene de plată se suspendă. Până când furnizorul nu răspunde la o contestaţie, clientul nu este obligat să plătească. Dacă furnizorul nu răspunde, atunci clientul se poate adresa ANRE", a concluzionat Zoltan Nagy la Digi24.

