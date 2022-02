De ce să bei zilnic câte o ceașcă de CEAI. Impact semnificativ

O ceașcă de ceai poate să nu fie un remediu bun pentru COVID-19, dar un nou studiu a constatat că ajută la trecerea peste efectele mentale ale pandemiei. Cercetătorii, care au analizat problemele comune de sănătate mintală au descoperit că o ceașcă de ceai conține proprietăți care ajută atât inima, cât și mintea în perioadele de stres, scrie Metro.



O revizuire a cercetărilor medicale și științifice anterioare pentru revista de specialitate Nutrition and Food Technology a constatat că ceaiul ajută la relaxare, scade stresul și ajută la protejarea împotriva riscului de demență, a declinului cognitiv și al sănătății inimii.

Atât ceaiul negru, cât și ceaiul verde au calități benefice, a explicat Emma Derbyshire, coautor al studiului și nutriționist în sănătate publică. Ceaiul verde conține compuși chimici numiți catechine, inclusiv epigallocatechin galat (EGCG), care previn inflamația, stresul oxidativ și creșterea proteinelor fibroase dăunătoare care contribuie la declinul cognitiv și la pierderea memoriei.

Cum acționează ceaiul asupra organismului

”Cercetări care utilizează tehnologia electroencefalogramei (o modalitate de a măsura activitatea creierului) au arătat că undele cerebrale (sprijinirea învățării, memoriei și navigației spațiale) au crescut semnificativ la 30 de minute până la o oră după ce a băut ceai verde”, a spus dr. Gill Jenkins, medic generalist și co-autorul studiului.



Un studiu publicat în Nutritional Neuroscience sugerează că acesta ar putea fi un mod în care băutura fierbinte își exercită efectele potențiale asupra vigilenței, atenției și funcției cognitive.

În plus, Nutrition and Food Technology Journal a explorat, de asemenea, beneficiile pentru sănătatea inimii ale ceaiului în ceea ce privește reducerea tensiunii arteriale și a colesterolului, toate vitale pentru sănătatea vasculară bună.



”Aceste constatări calitative sugerează că consumul de ceai are ramificații sociale mai largi, care ar putea avea un impact asupra sănătății mintale, ceea ce merită investigat în viitor, mai ales că mulți dintre noi au suferit presiuni uriașe asupra sănătății mintale de când a început pandemia.”, a spus dr. Tim Bond, coautor al studiului și membru al grupului independent de sănătate, Tea Advisory Panel (TAP).

Ceaiul previne demența

”Există dovezi emergente că consumul de ceai (negru și verde) ar putea ajuta la relaxare și este asociat cu stres mai mic, risc de demență și declin cognitiv scăzut, precum și cu un potențial de îmbunătățire a atenției și a vitezei psihomotorii pe măsură ce îmbătrânim”, a spus dr. Carrie Ruxton, de la TAP. .



Studiul mai arată și că cofeina din ceai acționează ca un stimulent fără a afecta somnul. În afară de beneficiile pentru sănătate, este bine cunoscut faptul că oamenilor le place să stea împreună la o ceașcă de ceai pentru a socializa.



Cercetările efectuate de TAP au descoperit că 57% dintre băutorii britanici de ceai simt că o ceașcă de ceai la locul de muncă îi ajută să se conecteze cu colegii și, după luni de muncă de acasă, 22% spun că le lipsește pauza de ceai de la serviciu.

