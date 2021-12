De ce nu-și mai face Carmen Tănase planuri de Sărbători: Am învățat lecția asta...

"Am învățat lecția asta"

"Nu mai am niciun plan, cum o vrea Dumnezeu așa să fie. Am învățat lecția asta. De Sărbători stau cu familia mea și probabil cu vreo 2-3 prieteni. Am o idee… de o zi, două, să plecăm la Singureni la Târgul de Iarnă al avocatului Piperea, acolo unde lumea se simte bine și ferice. În rest, aștept anul următor, să sperăm că va fi mai bun decât ăsta și că ne așteaptă totuși lucruri mai constructive", a declarat Carmen Tănase pentru ciao.ro.

Întrebată dacă gătește de Sărbători, actrița a spus: "Gătesc tot timpul, nu numai de Sărbători. Nu pot să ofer nicio rețetă că sunt rețetele mele personale și eu le inventez pe loc. Fac sarmale, cârnați… ce se gătește de Sărbători. Cozonaci n-o să fac, o să-i cumpăr pentru că n-o să am timp. E foarte scurt timpul și eu… uite, bântui prin București. Așa că delicatese…îmi vin idei, le inventez atunci pe loc"

"Am descoperit filtre"

Recent, Carmen Tănase a înregistrat un record în.... mediul online, după ce și-a făcut cont de Tik Tok. Filmulețele în care aceasta apare interpretând personajul „Flăcărica” au devenit virale în ultima perioadă.

„Wow! Mi-am făcut cont de câteva ore și deja am câteva zeci de mii de oameni care mă urmăresc și câteva sute de mii la cele două postări pe care le-am făcut. Dar eu acum sunt în studii. Mi-am pus să vorbesc 60 de secunde, pentru că în 15 nu pot cuprinde tot, pentru că vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți într-un timp așa de scurt. Și…. am descoperit filtre. Wow! În ultima vreme, două trei zile, mă distrează de mă tăvălesc, pur și simplu. Avem treabă, ce vorbești, tăticule? Dacă nu o să le încerc pe toate, măcar așa să evadez…”, a anunțat Carmen Tănase, pe TikTok.

