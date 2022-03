De ce nu scade prețul la pompă când scade barilul. Coșea: Organele de control tolerează asta. Statul câștigă. Nimeni nu se mai gândeşte la noi

Profesorul Mircea Coșea a explicat de ce atunci când scade barilul de petrol nu scade şi preţul la pompă și de ce atunci când creşte vedem imediat scumpiri. Cine are de câștigat.

"Este un fenomen care în România este de mai mult timp. Din păcate, nu se iau măsuri împotriva lui pentru că este un fenomen convenabil atât pentru distribuitori, cât şi pentru stat. Statul câştigă mai mult menținând prețul înalt al benzinei prin impozite şi alte părţi care revin bugetului statului. Există autorităţi care ar trebui să se ocupe cu aşa ceva.

În primul rând, este Consiliul Concurenţei care ar trebui din timp să sesizeze aceste tendinţe şi să vadă în ce măsură există înţelegeri între distribuitori pentru menţinerea unui anumit preţ. Apoi, este Protecţia Consumatorului care trebuie să aibă grijă de aşa ceva pentru că nu se poate accepta ca aceste preţuri să fie dictate de speculă şi nu de legile pieţii. Ridicarea preţului, în noaptea aceea, acum câteva zile, din jumătate în jumătate de oră nu are nimic de-a face cu legile economiei. Aia e speculă curată.

"Instituţiile nu intervin. Statul câștigă"

Sunt toate organele acestea de control, toate organele care trebuie să fie de la ANAF, de la ANRE. Sunt destule instituţii în România care pot să intervină, însă nu intervin. Nu au capacitatea, nu au competenţa, nu au oameni competenţi sau pur şi simplu tolerează acest lucru pentru că, aşa cum spuneam, statul câştigă. Tot ceea ce este în preţul la pompă, prin impozite, taxe, accize, vine la bugetul statului şi, cu cât preţul este mai mare, cu atât bugetul câştigă mai mult în defavoarea economiei.

Aceste preţuri înalte sabotează campania agricolă de primăvară pentru că nu se pot pune în mişcare utilajele agricole cu asemenea preţuri la carburant. Aduc prejudicii mari și transportatorilor internaționali. Nimeni nu se mai gândeşte la noi. Măcar să ne gândim la economia per ansamblu pentru că, până la urmă, şi soarta noastră tot de economia asta depinde. Este clar că în momentul de faţă statul nu ne protejează în faţa acestor speculatori care ridică preţurile fără nicio legătură cu preţul brut", a spus Mircea Coșea, la Antena 3.

"Am curajul să o spun. Pe unii îi va șoca"

"Eu sunt în favoarea reducerii accizei cu 50% sau cu un anumit procent. Pe o anumită perioadă, acest lucru ar putea să fie făcut. Chiar dacă bugetul pierde ceva, câştigă prin efectele reducerii acestui cost la combustibil. Pierde ceva la acumulare, dar câştigă prin faptul că pregătim agricultura pentru recolta acestui an şi stimulăm transportatorii. Eu am să vă spun un lucru care poate pe unii îi va şoca, dar din experienţa mea am curajul să o spun. Pentru a sprijini agricultura, în acest moment vital în care preţurile agricole cresc foarte mult, trebuie să luăm un împrumut. Putem să luăm un împrumut ca să sprijinim bugetul, să sprijinim agricultura, pentru că efectele agriculturii vor putea să compenseze acest împrumut", a mai spus Mircea Coșea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News