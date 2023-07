De ce nu le-a spus Cristina Bălan celor doi gemeni ai săi că au sindrom Down: "Ei știu că sunt doi băieței dragi și năzdravani, foarte iubiți de mami și tati"

"Gemenii noștri fac terapii pe termen lung de când erau mici. Nu am avut nicio perioadă în care să nu avem măcar un tip de terapie pentru ei. Fie că este kinetoterapie, terapie ocupațională, logoterapie, hipoterapie sau escaladă, mereu au făcut ceva. Fără aceste terapii, nu putem vorbi despre progres. Ei au nevoie, pe partea cognitivă și motricitate, de ajutor. Cu terapiile potrivite se dezvoltă foarte frumos, ajungând să facă aproape orice. Sunt și dornici să facă tot ce facem noi.

Sfatul meu este ca orice copil cu o întârziere evidentă în dezvoltare sau cu un diagnostic în acest sens să aibă parte de terapiile mai sus menționate. Poate nu toate odată, însă măcar cele esențiale: kineto, logo, ocupațională. Cele trei sunt interconectate și foarte importante pentru evoluția unui copil atipic. Dar chiar și unii copii tipici au nevoie de logoterapie sau kinetoterapie.

"Nu m-a lăsat inima să le spun că ei sunt diferiți"

Copiii noștri nu știu că au sindrom Down. Nu am simțit nevoia să le spun, mai bine zis nu m-a lăsat inima să le spun că ei sunt diferiți. Diferiți în ce sens? Nu sunt ființe umane? Nu am simțit nevoia să le spun ceva. Mai ales că interacțiunile lor de până acum cu oamenii din jur nu au necesitat explicații. Nu au fost tratați diferit. Și acest lucru e minunat. Dacă va fi nevoie, le voi spune. Dar până în ziua de astăzi nu am considerat necesar acest lucru. Nu ar schimba nimic.

Nici nu știu cât ar înțelege dacă le-aș spune: "Iubiții mei, voi aveți sindrom Down. Ce ar însemna pentru ei un sindrom? S-ar simți diferit? Ar mânca și s-ar juca altfel? Nu cred. Ei știu că sunt doi băieței dragi și, uneori, năzdravani, că sunt foarte iubiți de mami și tati, mai nou și de surioara lor", a spus Cristina Bălan, într-un interviu pentru viva.ro.

Pe 31 decembrie 2022, Cristina Bă a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a adus-o pe lume pe Nadeea Sofia, o fetiță perfect sănătoasă.Vestea că vor avea o surioară i-a bucurat pe cei doi gemeni ai săi.

"În fiecare zi, de atunci, ei mă pupă pe burtică și i se adresează bebelușului, mă mângâie și mă alintă, parcă sunt mai atenți și mai grijulii. Sau așa mi se pare mie, cine știe? Însă de înțeles sigur au înțeles că în curând va apărea pe lume surioara lor. Mereu o aduc în discuție, îi spun că o iubesc foarte mult. Și sunt sigură că așa va fi și vor deveni foarte apropiați", spunea, atunci, Cristina Bălan.

