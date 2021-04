De ce nu cresc pensiile în 2021, deși avem creștere economică. Elena Cristian: Semnalul a fost dat de premierul Cîțu

"Bugetul a fost construit pe această creştere economică şi fără majorări de pensii. Prin urmare, ar trebui să fie o creştere economică mult mai mare ca să se gândească cineva şi la majorarea pensiilor în acest an. Eu cred că semnalul a fost dat de premierul Cîțu, care a spus ferm, la începutul anului, că nu vor creşte pensiile în acest an, indiferent de cât de "tigrul Europei" vom deveni şi de cât de mult va alerga economia. Din punctul meu de vedere, este puţin probabil. Nu vreau să îi amăgim pe cei de acasă. Cred că este puţin probabil, spre zero, ca pensiile să crească în acest an", a spus Elena Cristian, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Bugetul are trei pietre de moară pe care greu le poate duce"

"Trebuie dat un semnal optimist investitorilor. Am văzut şi eu raportul Băncii Mondiale care spune că economia va merge ceva mai bine. În acelaşi timp, Banca Mondială spune că, pe termen scurt, gradul de sărăcie se va accentua. Acum, pe termen scurt - o lună, două, trei -, până când vom vedea cum va fi gestionată pandemia.

Din punctul meu de vedere, actualul buget are trei pietre de moară pe care greu le poate duce. Prima piatră de moară este pandemia şi criza economică. A doua - certurile din coaliţie şi faptul că nu reuşim să aducem bani europeni în ţară. Mai avem 15 miliarde din exerciţiul bugetar de adus în ţară, dar nu cred că domnul Ghinea va reuşi să treacă pragul de ministru 000, probabil 00,01, ceva de genul. A treia piatră de moară - salariile bugetarilor, care cântăresc foarte mult în bugetul României", a mai spus Elena Cristian.