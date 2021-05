De ce este mai probabil ca Piramidele Egiptene să fie construite de oameni și nu de extratereștri

Grandoarea și complexitatea construcțiilor în sine, coroborate cu diverse coincidențe între caracteristicile acestora și diferite fenomene sau coordonate cosmice au creat premisele teoriilor conform cărora piramidele din Egiptul Antic au fost construite de extratereștri.

Nu s-au păstrat dovezi arheologice care să aducă lumină în această dilemă, dar, de-a lungul timpului, au tot apărut mărturii ale participării egiptenilor la construcția piramidelor. Indiferent că au fost construite de egipteni sau de către extratereștri, există dovezi ale faptului că, atunci când se mobilizează, omul poate realiza lucruri mărețe.

Într-o postare pe Twitter, în iulie 2016, cunoscutul vizionar Elon Musk s-a arătat convins că piramidele sunt creația unor culturi extraterestre. Replica i-a fost dată de Rania al-Mashat, Ministrul Investițiilor și Cooperării Internaționale din Egipt. Aducând ca argument descoperirea unui mormânt al lucrătorilor la piramide, aceasta i-a transmis:

„Vă urmăresc munca cu foarte mare admirație. Vă invit pe dumneavoastră, dar și pe colegii de la SpaceX, să explorați literatura despre piramide și despre cum au fost construite. De asemenea, vă invit să verificați mormintele celor care au construit piramidele. Domnule Musk, vă așteptăm!”

Pentru ce aveau nevoie de piramide vechii egipteni

O veche credință egipteană era aceea că, după moarte, regii egipteni preluau rolul lui Osiris, zeul fertilității, al agriculturii, al vieții, al morții, al vieții de apoi și al învierii. În vreme ce fii faraonului preluau conducerea regatului, defunctul se alătura ciclului etern al vieții pentru a renaște în fiecare zi cu zeul Soare. Egiptenii credeau că Piramida funcționează ca o „mașină de înviere”, asigurând viața veșnică.

Chiar numele pe care vechile scrieri le atribuie unora dintre piramide, „Orizontul lui Khufu” pentru Marea Piramidă, „Mare este Khafre” sau „Menkaure este divin” pentru celelalte două piramide din sanctuarul de la Giza, dezvăluie rolul piramidelor: monument regal și loc al transformării divine și al inițierii călătoriei spre cer. Sarcofagele din unele încăperi sigilate și textele identificate în interiorul camerelor de înmormântare indică rolul pe care îl aveau piramidele.

Cum s-a ajuns la actuala structură a piramidelor



Există numeroase dovezi ale evoluției formei și a procesului de construire a piramidelor. Diferențele dintre piramidele timpurii și cele de la Giza sugerează că tehnicile de proiectare și de construire au fost adaptate în timp.

Imhotep, arhitectul regelui Djoser din a treia dinastie, este primul care a construit o structură asemănătoare cu cele consacrate. Construcția Piramidei de la Saqqara a început ca o mastabă tradițională (mormânt regal cu acoperiș dreptunghiular). Imhotep a construit un pătrat deasupra căruia a înălțat o mastabă pătrată. Ulterior, el a adăugat încă 4 niveluri, ajungând la o formă piramidală.

Prima piramidă cu suprafețele laterale netede a fost Piramida lui Sneferu, de la Meidum. Ridicată pe opt niveluri, aceasta s-a prăbușit din cauza deficiențelor de construcție. În timpul construcției acesteia, Sneferu a început construcția unei noi piramide la Dashur. Modificând unghiul de construcție de la 60° la 55° și, ulterior, la 44°, rezultatul a fost o piramidă „îndoită”. Nemulțumit și cu mai multe date, Sneferu a construit o nouă piramidă în partea de nord a Meidum-ului. Aceasta este considerată prima piramidă adevărată și cea care a stat la baza ridicării uneia dintre cele 7 minuni a lumii antice, Piramidele de la Giza.

Este fezabilă construirea piramidelor



Deși se vorbește de blocuri de piatră de 1 milion de tone, cele mai multe dintre acestea cântăresc mult mai puțin . În mod cert acestea puteau fi manipulate cu ajutorul oamenilor, al vitelor și al tehnicilor disponibile. Experimentul Nova, când 44 de oameni fără experiență au reușit să ridice o piramidă de 6 metri în doar 40 de zile, folosind tehnologii antice, a demonstrat că ridicarea piramidelor în zeci de ani ar fi fost plauzibilă.

Un avantaj major a fost reprezentat de faptul că economia, resursele și forța de muncă egipteană erau concentrate în mâna faraonului care putea dispune cum vroia de acestea. Astfel, el putea mobiliza zeci de mii de oameni pentru aceste construcții.

Cum au fost rezolvate problemele apărute

Planificarea și alinierea Piramidelor

Dintotdeauna egiptenii au acordat mare atenție planificării construcțiilor. La Piramida lui Amenemhat III a fost descoperit un model în miniatură al structurii de rezistență. Acesta a fost realizat din calcar.

În ceea ce privește alinierea acestor construcții, se știe că arhitecții, topografii și constructorii egipteni foloseau merkhet-ul (un fel de astrolab), golf-ul (un instrument de aliniere construit din frunză de palmier) și bobul de plumb. De asemenea, în site-urile arheologice au fost descoperite pătrate și triunghiuri pitagoreice care permiteau constructorilor să stabilească linii și unghiuri drepte. Desele găuri descoperite în rocile de la baza piramidelor ar putea indica folosirea tehnicii „întinderii corzii”.

Obținerea blocurilor de calcar

Calcarul local a fost cel mai uzitat material la construcția piramidelor. La 300 m sud de Marea Piramidă de la Giza a fost descoperită o carieră de calcar unde sunt vizibile liniile de trasare ale blocurilor de piatră de 3x3 metri. Acestea au fost desprinse cu ajutorul unor pârghii foarte mari și al loviturilor de ciocan. Alternanța suprafețelor netede cu cele cu urme de instrumente, fragmentele de unelte și ceramica descoperită în interiorul piramidelor sunt alte dovezi ale prezenței oamenilor la construcția piramidelor.

Forța de muncă

Pe platoul Giza a fost descoperit un oraș al constructorilor. Acesta era compus din clădiri instituționale, brutării, o clădire pentru prelucrarea cuprului, dormitoare pentru 1600 – 2000 de muncitori, hale pentru prelucrarea animalelor și a peștelui și morminte ale muncitorilor.

Conform unor graffiti din epocă, muncitorii de la piramide erau împărțiți în unități de muncă de câte 2000 de țărani, împărțite în bande de câte 1000. La rândul lor, acestea erau organizate în grupuri formate din 10 divizii a câte 20 de bărbați.

Transportul și așezarea blocurilor

Cele mai multe dintre blocurile de piatră au fost extrase în apropierea construcțiilor. Ele au fost transportate, cel mai probabil, cu ajutorul săniilor. O astfel de sanie a fost descoperită în apropierea Piramidei lui Senwosret I. S-au păstrat numeroase picturi murale care înfățișau sănii trase de oameni sau boi, dar și blocuri transferate pe apă, metodă folosită pentru pietrele extrase din zone îndepărtate.

În sprijinul acestei idei vine și drumul de sănii descoperit la Lisht. Acesta avea 12 metri lățime și era realizat pe o fundație formată din așchii de calcar și umplutură de mortar cu traverse din lemn. Deasupra acesteia era un strat de așchii de calcar amestecate cu gips alb. O pictură din mormântul lui Djehutihotep arată o statuie mare transportată de o sanie și o persoană vărsând apă pentru a uda nisipul, reducând frecarea.

Pentru ridicarea piramidelor, blocurile de piatră au fost ridicate cu ajutorul rampelor. La unele piramide au fost descoperite urme ale rampelor atât în interior, cât și pe exterior, semn că lucrau mai multe echipe simultan. În ultima etapă, blocurile erau aduse pe poziție cu ajutorul scripeților și al pârghiilor.