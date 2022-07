Datoria guvernamentală, aproape la 50% din PIB. Avertisment de la economişti: România ar putea intra în incapacitate de plată. De aici şi graba de a schimba Codul Fiscal

"Din punctul meu de vedere, este cel mai mare pericol pentru România acum. E mai mare decât lucrurile de care ne temem noi, cum ar fi inflaţia, seceta, consecinţele Codului Fiscal. Ceea ce se adună şi se adună ca un material exploziv e datoria publică", a precizat profesorul de macroeconomie Mircea Coşea, într-o intervenţie în exclusivitate pentru DC NEWS.

Datoria României, incomparabilă cu datoriile altor ţări

"Datoria publică pe care România o are, şi care s-a făcut într-un relativ scurt, un an de zile, nu trebuie comparată cu datoria publică a altor ţări. Sunt anumiţi analişti şi oameni politici care ne spun să nu ne fie teamă, pentru că şi Italia şi alte ţări au datorii mai mari decât PIB-ul, din punct de vedere procentual. Nu e acelaşi lucru ca la noi!

În primul rând pentru că nu ne comparăm cu ţări care sunt în sistemul euro. Acesta protejează ţările de anumite colapsuri. Am avut exemplul Greciei în 2009-2011. Când Grecia a intrat în incapacitate de plată, BCE a venit imediat în ajutor şi a ajutat substanţial. Nu îşi permitea să cadă o verigă a lanţului euro. Noi nu suntem în situaţia asta, pe noi nu ne va ajuta nimeni.

De ce spun, însă, că e un lucru foarte grav (n.r. datoria) şi mi-e teamă? Pentru că orice mişcare va face această coaliţie în direcţia creşterii economice, nu va ajunge să fie în avantajul situaţiei economice a poporului român. Toată această creştere economică se va duce în exteriorul ţării. În primul rând pe deficitul comercial, pentru că importăm foarte mult. În al doilea rând, apare rostogolirea datoriei publice, a dobânzii pe care o plătim pentru credite luate anterior.

În această situaţie ar trebui ca la nivelul guvernului să existe o analiză foarte atentă a faptului că în primele 4 luni ale acestui an România a plătit aproape 9 miliarde prin rostogolirea dobânzii, iar până la sfârşitului anului se poate să plătească 30 de miliarde. Aceasta este o sită prin care se scurge în defavoarea României creşterea economică pe care am putea să o avem", a mai precizat specialistul.

Avertisment: S-ar putea ajunge la incapacitate de plată

"Datoria publică a României a ajuns la un nivel la care am putea să avem mari greutăţi în a continua să ne îndatorăm. Avem una dintre cele mai mari dobânzi europene şi una dintre primele 5 din lume. Ne îndatorăm cu dobândă între 8 şi 9% acum, unii spun chiar 10%. Nu am datele exacte, dar pe aici înţeleg că ar fi. Asta înseamnă că pentru analiştii internaţionali, cum ar fi FMI, Banca Mondială, apare clar faptul că la un moment dat România nu se va mai putea împrumuta, pentru că cei care o împrumută îşi dau seama că datoria care se rostogoleşte, plus dobânda mare curentă, fac ca România să nu mai poată plăti. Înseamnă că la un moment dat s-ar putea ajunge la incapacitate de plată, pentru că nu mai există sursă de finanţare a bugetului. Asta şi pentru că nu avem niciun program de relansare a activităţii economice. Noi avem un program social, care salvează o parte a populaţiei, dar nu avem un program economic, care să rezolve problemele grave ale României.

Cea mai importantă sursă pe care Guvernul o are de a alimenta bugetul este sistemul de impozite şi taxe şi avantajul pe care îl are din inflaţie, şi împrumuturile externe. Lipsa de performanţă a economiei, lipsa de valoare adăugată mai mare a economiei, face ca împrumuturile să devină atât de scumpe încât să nu mai ai posibilitatea să te împrumuţi sau să te împrumuţi într-o manieră criminală, în defavoarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a economiei", a mai declarat profesorul Coşea.

"Graba cu care se schimbă Codul Fiscal, dovadă că nu se mai poate alimenta altfel bugetul"

"Eu apreciez că în momentul de faţă cea mai importantă vulnerabilitate a economiei nu este inflaţia, ci datoria publică şi costurile datoriei publice. Plătim enorm pentru datoria publică, ceea ce face ca mijloacele de dezvoltare să fie blocate de obligativitatea plătirii dobânzii rostogolite şi a dobânzii mari la creditele curente. Asta e o problemă serioasă! E clar că bugetul României nu are bani şi s-ar putea la un moment ca instituţiile internaţionale, FMI-ul în principal, dacă Guvernul se va adresa FMI-ului, să impună un sistem de austeritate extrem de dur. Asta va apăsa pe populaţie într-o manieră în care nu ştim ce se va mai întâmpla.

Deja populaţia e sub o presiune extraordinară. Obligaţia statului de a plăti datoria publică va face ca sistemul fiscal să fie din ce în ce mai dur. Până la urmă, această grabă cu care autorităţile schimbă Codul Fiscal în plină criză, ceea ce este inacceptabil, este tocmai o dovadă a faptului că nu mai este altă posibilitate de a alimenta bugetul decât prin creşterea fiscalităţii. E simplu, economia nu performează. Nu se fac investiţii serioase, nu există o valorificare importantă a PNRR-ului, deci ne autosabotăm. Guvernul îşi alimentează bugetul exploatându-şi propria populaţie şi propria economie!", a concluzionat Mircea Coşea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News