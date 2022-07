Daraban (CCIR): Dom`ne, nu înțeleg de ce fundațiile să nu fie luate la bani mărunți. Ai blocat absolut tot

”Eu, de multe ori am spus, roata e deja inventată, apa caldă la fel. Eu aș fi făcut, dacă mă întrebați pe mine, o societate europeană de administrare a Dunării. Aș face un S.A., cu țările riverane acționare, dar acel S.A. să aibă un management super performant, format din oameni care au realizat ceva la viața lor, care au în spate ani de zile de management portuar și această societate să facă un proiect unitar de dezvoltare a Dunării.” a spus Mihai Daraban, președintele CCIR, în interviul acordat DCNews.

Mihai Daraban a afirmat că, ”istoric vorbind, Bulgaria nu a fost niciodată interesată în Dunăre”. Jurnalistul Val Vâlcu a remarcat că ”dar de profituri sunt interesați”. ”Bineînțeles! Această societate să beneficieze, din partea fiecărui acționar, în speță fiecare țară riverană, de toate acordurile și certificate de urbanism, autorizații de construcție, mediu, ș.a.m.d.” a spus președintele CCIR. ”Ați ajuns la gândacul cafeniu” a completat Val Vâlcu, întrebându-l cum s-ar putea face acest lucru. Mihai Daraban a răspuns: ”Cu duritate până la urmă!”, adăugând despre ONG-uri: ”Ne-am adresat inclusiv actualilor guvernanți, la început de mandat, și am spus: dom`ne, nu înțeleg de ce fundațiile să nu fie luate la bani mărunți. Adică, ok, un politician, de exemplu, este luat la bani mărunți dacă este acționar într-un S.A., nu mai vorbesc despre calitatea de administrator care-i este interzisă. Dar de ce nu umblăm și pe la fundații?”. Miza poate fi geostrategică, de securitate națională, dacă blochezi centralele nucleare, ca-n Germania, a remarcat Val Vâlcu. ”Dar vii și blochezi... ai blocat gaze de șist, ai blocat Roșia Montană, ai blocat absolut tot!” a adăugat președintele CCIR.

Vezi mai mult în video de la minutul 22.46:

În România, s-au blocat hidrocentrale pe ultima sută de metri de ONG-uri care au luptat pentru cauze diferite. Invitată la DCNews, chiar Adi Croitoru, de la Arii Protejate, ne-a declarat: ”Eu consider că în 2007, când au fost desemnate toate aceste arii naturale protejate şi când s-a constituit reţeaua Natura 2000 (este foarte bine că s-a făcut aşa, că au fost desemnate foarte multe arii), punctual s-a greşit. Pe de-o parte, este foarte bine că s-a desemnat o reţea bogată de arii naturale protejate şi este foarte bine că, mai departe, noi trebuie să îi asigurăm un statut de conservare favorabil. Dar acolo unde tu vii, ca stat, şi desemnezi o arie naturală protejată peste un obiectiv de investiție, poţi să consideri că nu a fost o eroare? Punctual, s-au făcut erori".

”Eu, în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Arii Naturale Protejate pun umărul astfel încât natura să nu sufere. Nici libelula de pe firul ierbii, nici peştişorii din lacuri, nimeni! Dar în acelaşi timp să reuşim să dezvoltăm nişte obiective care ne-au rămas din trecut” ne mai spunea aceasta.

Adi Croitoru mai declara că o hidrocentrală, gata în proporție de 90% de ani buni, nu a primit avizul de mediu pentru că, ulterior construcției, s-a decis, că acolo este o arie protejată: ”O lungă perioadă, după cum știți, dar nu vreau să acuz pe nimeni, același stat a dat administrarea ariilor ONG-urilor, iar cel care trebuiau să dea avizul pentru Hidroelectrica era un ONG. Unde s-a mai întâmplat lucrul ăsta? Nicăieri în lumea asta, eu nu am cunoștință. Deci tu, statul român, bagi aproape un miliard de dolari într-o hidrocentrală, repet, cu marfa clientului, Hidroelectrica ne-a livrat exact stadiul și câți bani au fost investiți, tu, stat, bagi un miliard de dolari și același stat vii și pui o arie protejată peste această investiție, o dai unui ONG, iar ONG-ul zice `Stop!`".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News