Dani Oțil, imagine fabuloasă alături de logodnica sa - FOTO

”Fă-o sa râdă și să nu se uite la luminițe... Și e a ta” a scris Dani Oțil în descrierea fotografiei. În doar 5 minute, imaginea a strâns peste 2.800 de aprecieri, dar și zeci de comentarii.

De curând, cei doi au dat vestea că vor deveni părinți. Dani Oțil a dat asigurări că nimic nu se va schimba, odată ce va deveni tată: ”Nu se schimbă nimic, nu știu dacă știți. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat și nu se termină viața de rider și de pilot, că așa am început, între două curse”.

Sursă foto: Facebook Dani Oțil