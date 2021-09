Dani Oțil, imagine emoționantă cu bebelușul: Dacă ne închid din nou... am jucărie. Miroase a nou

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinți de curând. Tânăra mămică a postat prima fotografie cu bebelușul, de pe patul de spital, iar de atunci reacțiile și întrebările fanilor, dar și fotografiile și impresiile proaspeților părinți au început să curgă.

Așa cum i-a obișnuit pe fani, Dani Oțil a mai publicat o fotografie cu micuțul lui de care este absolut fascinat.

"Dacă ne închid din nou... Am jucărie (miroase a nou)", a scris Dani Oțil pe pagina de Facebook, alături de fotografia cu cel mic.

Fanii prezentatorului TV au reacționat imediat.

- "Incredibilul ți inegalabilul miros de bebe dă dependență"

- "Să vă trăiască! Să vă bucurați de copilariile lui și să trăiți fericiți alături de el!"

- "Cel mai pur sentiment!"

- "Ce frumos. Ești un adevărat tătic, responsabil și iubitor"

- "Sunteți foarte scumpi"

Ce ar vrea Dani Oțil să îi facă fiului său încă de la 6 ani. Mamele vor fi revoltate

Dani Oțil a dezvăluit în emisiunea pe care o prezintă ce planuri are cu fiul său. Totul a fost doar o glumă, dar replica lui a surprins multe mame.

"Îl tatuez de la 6 ani, să fie rău acolo la noi în cartier în Corbeanca. Că noi o să fim bătrâni. Ce cursuri de balet? Dimineața când mergem la grădiniță ne dăm cu zăpadă pe burtă, o să fim duri", a spus Dani Oțil despre bebelușul său, în glumă.

Mai mult, prezentatorul a reacționat acid după ce mai mulți urmăritori l-au atacat că a scos copilul afară din casă deși e abia născut.

"Am de zece zile bebeluș și mi-am dat seama ca există mulți ”specialiști” în neonatologie pe rețelele de socializare. M-au întrebat unii de ce am scos copilul afară? Că cică e prea devreme.

Cică 2-3 luni să nu îl scoți. Ieri am scos pentru prima dată bebelușul afară. Nici bine nu a pus soția un story pe Instagram, că o fană în loc să îi scrie prietenei ei că ia uite-o și p-asta scoate copilul așa devreme afară, i-a scris, de fapt, Gabrielei", a mai spus Dani Oțil în emisiune.

Dani Oțil, anunț despre numele bebelușului. Hohote de râs în direct

Acum, întrebarea care îi macină pe toţi este ce nume va purta băieţelul, iar Dani Oțil, care de obicei este discret când vine vorba de viața personală, a oferit un indiciu.

Anunțul lui a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani".

În cadrul emisiunii de la Antena 1, colegii l-au întrebat pe Dani ce nume au ales el şi Gabriela Prisăcariu pentru fiul lor, iar el a spus că băieţelul va purta un nume format din 4 litere.

"Nu-mi spune că i-ai pus Dani Oțil Jr!?", i-a spus imediat Răzvan Simion.

Dani Oțil nu a răspuns răutății colegului său așa că s-a rezumat doar la un zâmbet.

Momentul nu putea fi trecut cu vederea, motiv pentru care colegii săi din platou au început să-și dea cu părerea și să facă glume referitoare la numele bebelușului conform detaliilor date de Dani, făcând referire la colegii de la televiziunea concurentă, PRO TV.

"Busu, Neti, Lora, Cove", au fost propunerile care au stârnit hohote de râs în platoul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Dani Oțil, scrisoare către copilul său nou-născut: Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel"...

'Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă...Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață...

Avem timp pt asta. Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins...Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine...

Eu zic ca reușim ceva. As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine.Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent...

Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii). Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu.Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas... Suna a versuri de manele. Jur.

Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca.

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man... Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat.', a scris Dani Oțil, pe pagina sa de Facebook.