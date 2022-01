Dan Negru, primul mesaj după plecarea de la Antena 1 și semnarea cu Kanal D / Update: Comunicat oficial Kanal D

Realizatorul TV a transmis primul mesaj după mutarea făcută.

„Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni! Mulțumesc pentru toți anii din urmă! Am văzut vorbele frumoase spuse de colegii mei. Le mulțumesc! Porecla "regele audiențelor" le-o datorez lor! Ei au făcut posibile toate succesele mele de televiziune și împreună plecăm pe drumuri noi.

Nu căutați vreo urmă de neînțelegere cu cei rămași. N-o să găsiți! Ei rămân prietenii și colegii mei. Lecția de fair-play spune să nu arunci cu pietre in fântâna din care ai băut apă! Există un om căruia ii mulțumesc deplin pentru drumurile mele trecute și viitoare: Valeriu Lazarov, unul din fondatorii televiziunii moderne europene. Cand începeam un proiect nou ne îndemna "să țintim luna "/ "Și dacă ratați luna, sigur nimeriți o stea!"

Anul asta se fac 30 de ani de la prima mea legitimație din Radio-Televiziunea Română. Nu-l mai recunosc pe puștiul din fotografie. Dar încă țintesc luna...”, a fost mesajul transmis de Dan Negru.

Kanal D, comunicat oficial

Kanal D îşi îmbogăţeşte echipa cu unul dintre cei mai apreciaţi oameni de televiziune din România: Dan Negru. Personalitate energică, complexă, cu o experienţă de peste 20 de ani în media, prezentator, dar şi scenarist şi realizator TV de succes, cu o energie inepuizabilă şi reinventându-se în permanenţă, Dan Negru este pregătit să cucerească în continuare publicul făcând ce ştie mai bine, televiziune, la Kanal D.

“Pasiunile fac viaţa frumoasă. Am avut şansa ca profesia mea să-mi fie şi pasiune şi-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleaşi aspiraţii. Cand am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionaţi şi am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viaţă şi ne leagă aceeaşi dorinţă, aceea de a face televiziune. Şi cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Şi vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru.

Format la şcoala de televiziune Valeriu Lazarov şi reprezentant valoros al unei generaţii de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaţionale de anvergură precum "Guess My Age", "Beat The Blondes", "Who Wants to Be a Millionair", "Ciao Darwin", "Star Factory", “Deal or No Deal”, “Minute to Win It”, “Money Drop”, “Let’s Make a Deal".

A fost supranumit “Regele audienţelor” datorită reuşitelor obţinute de-a lungul timpului, atât în România, cât şi în Republica Moldova. A fost inclus în “Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două ţări (România şi Republica Moldova), formate TV internaţionale, care au fost lider de audienţă.

Anul 2022 vine, așadar, cu surprize uriașe pentru telespectatorii Kanal D, care vor avea parte de noi experiențe totale în ceea ce privește spectacolul TV la superlativ. Dan Negru e pregătit să le ofere celor de acasă, din fața micilor ecrane, enterteinment pur și reîntâlnirea cu unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune.

Dan Negru a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre omul care îi este alături de vreo 15 ani și l-a ajutat în multe momente decisive.

Este vorba despre părintele Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București.

„Învăț mereu câte ceva de la părintele Vasile pentru că, la rândul lui, are un bun Învățător, ale cărui învățăminte au schimbat lumea. Pentru mine, harul părintelui Vasile e că știe bine să "traducă" marile Învățăminte pe înțelesul meu. Ne știm de mulți ani, să fie vreo 15, și cred că e unul din prelații români care știe să fie cool, păstrând tradiția. Și ăsta e cel mai greu lucru.



Am fost în vară împreună pe Muntele Athos, unde am trăit o perioadă cu disciplina călugărilor pe care părintele Vasile mi-a explicat-o "băbește". Altă dată, m-a învățat smerenia, arătându-mi exemple concrete despre smerenie și lipsa ei. Sunt doar două exemple care-mi vin acum în minte. Dar am multe altele.

Sunt mulți ani de când ne cunoaștem, vreo 15, și în anii ăștia am trecut prin multe împreună pentru că atunci când mi-a fost greu i-am căutat ajutorul și au fost câteva întâmplări din viața mea în care "umărul" lui a fost decisiv. Și, din disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți, m-a convins că are har”, a spus Dan Negru pentru DC News.

