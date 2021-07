Dan Meran, ales preşedinte la PNL Sector 5. Îl susţine pe Orban la Congres

La şefia PNL Sector 5 au candidat Dan Meran şi Cristian Băcanu, care a fost lider al filialei.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, la Conferinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Sector 5, că îl susţine pe Dan Meran la şefia filialei.



Joi, Sebastian Burduja a fost ales preşedinte al PNL Sector 1, scrie Agerpres.

Cîţu spune că a tranşat alegerile din PNL

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat marţi, în cadrul dezbaterilor de la moţiunea de cenzură depusă de PSD, că social-democraţii îl consideră "cel mai mare inamic", dar a adăugat că aceştia nu vor scăpa de el.

Totodată, premierul a spus că a “tranşat alegerile din PNL” și că social-democrații nu au scăpat “de cine vă e cel mai frică”.

Ludovic Orban a replicat sarcastic.

„Eu nu am tranșat congresul. Eu, de regulă, nu tranșez. Eu adun, eu susțin, eu promovez, eu comunic, eu ajut, eu construiesc, dragii mei. Nimeni nu tranșează niciun congres, nimeni nu tranșează nicio conferință de alegeri. Sigurii care aveți dreptul să decideți și să decideți exact cum considerați că e bine pentru PNL sunteți dvs, membrii PNL, cei care duceți toate bătăliile electorale, cei care luptați pentru promovarea mesajului”, este mesajul lui Orban.

Orban vrea să redevină premier

Liderul liberal Ludovic Orban a declarat că cel care este ales preşedintele PNL trebuie să fie premier, adăugând că este o mare diferenţă între el şi echipa care îl susţine pe Florin Cîţu pentru şefia partidului în ceea ce priveşte relaţiile pe care le are cu liberalii, transmite Agerpres.



"Domnul Ţapu (senatorul Eugen Ţapu-Nazare, preşedintele interimar al PNL Neamţ - n.r.) spunea că premierul trebuie să fie şi preşedintele partidului. Eu spun altceva, că cel care este ales preşedintele PNL trebuie să fie premier.", a spus preşedintele PNL, Ludovic Orban, duminică, într-o conferinţă de presă la Piatra Neamţ.

El a adăugat că este o mare diferenţă între el şi echipa care îl susţine pe contracandidatul său la preşedinţia PNL în ce priveşte relaţiile pe care le are cu membrii partidului.



"E o mare diferenţă între mine, şi nu mă refer la contracandidatul meu, mă refer la toată echipa care zice că îl susţine. Nu cred că împreună ei cunosc un număr la fel de mare de membri ai PNL, pe numele mic, cu telefon mobil şi cu care să fi interacţionat de-a lungul timpului cât cunosc eu. În ceea ce priveşte ce va urma (după congresul de alegeri al PNL - n.r.), eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere pentru echipa mea, eu am păstrat cinci locuri libere pentru oameni care l-au susţinut pe Cristian Buşoi, iar când s-a vacantat primul post de vicepreşedinte în Biroul Politic Naţional l-am susţinut pe Cristian Buşoi, care a fost contracandidatul meu, să ocupe acea poziţie şi a fost ales vicepreşedinte. Eu deja am menţinut unitatea PNL după o astfel de competiţie şi, cu siguranţă, eu sunt un garant al menţinerii unităţii PNL după ce voi câştiga alegerile în partid.", a afirmat liderul PNL.