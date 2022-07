Daiquiri, băutură alcoolică răcoritoare pe care o poți savura astăzi pentru a scăpa de stres. Este sărbătorita zilei

Fiecare zi este una specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, relatează Agerpres.



Ziua de astăzi, 19 iulie, cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi. Dacă vă întrebați ce sărbătorim azi, aflați că este Ziua Daiquiri și Ziua Produselor.

Ziua Daiquiri





O băutură alcoolică răcoritoare cu o aromă fructată este exact ceea ce este necesar într-o zi de vară cum este 19 iulie şi într-o lume a stresului şi a dificultăţilor. Această băutură ar putea fi chiar sărbătorita zilei, Daiquiri, unul dintre cele mai vechi cocktailuri cunoscute. A fost inventat în 1898, în micul oraş minier Daiquiri de lângă Santiago, Cuba, de către un inginer american pe nume Jennings Stockton Cox.



Cox a inventat acest preparat în încercarea de a se răcori în timpul săptămânilor lungi şi fierbinţi de vară, folosind un amestec simplu de suc de lămâie, zahăr şi rom Bacardi local, cu gheaţă spartă. A descoperit rapid că aceasta era cea mai bună modalitate de a ridica moralul muncitorilor din mină în timpul lunilor fierbinţi de muncă istovitoare.

Potrivit site-ului daysoftheyear.com, succesul băuturii lui Cox a fost atât de mare, încât acesta nu numai că a primit o indemnizaţie generoasă din partea companiei pentru care lucra, dar a primit şi un galon lunar de Bacardi pentru a continua să producă şi furnizeze băutura.



De acolo, povestea spune că în 1909 un ofiţer al marinei americane a încercat Daiquiri şi i-a plăcut atât de mult încât a dus ideea cu el la Washington D.C., unde băutura a devenit şi mai populară.



Deşi probabil nu era decorată cu umbreluţă specială de cocktail atunci când revigora muncitorii din mine, acum când şi-a câştigat o zi de sărbătoare în Statele Unite, #DaiquiriDay, cu siguranţă merită una!

Ziua mondială a produselor





Produsele reprezintă unul dintre principalele rezultate ale companiilor de pretutindeni, care contribuie la creşterea economiei. Cu toate acestea, modul în care sunt dezvoltate produsele şi modul în care sunt utilizate resursele pot fi dificil de înţeles, mai ales în contextul global.



Marcată din 2018 la data de 19 iulie, Ziua mondială a produselor (#ProductDay) este un eveniment anual care celebrează meşteşugurile şi comunităţile implicate. Îşi are originea într-un eveniment lansat în 2010 la Londra pentru aniversarea Mind the Product, o companie care lucrează pentru a aduce oamenii împreună pentru a-şi împărtăşi experienţele de vânzare, fabricare şi dezvoltare a produselor. De atunci a gestionat evenimente informale de întâlnire în întreaga lume, în peste 140 de oraşe, cu scopul de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a impactului pe care managementul produselor îl are asupra economiei globale.

Mind the Product este cea mai mare comunitate de gestionare a produselor din lume. Comunitatea organizează periodic întâlniri locale numite ProductTank în peste 200 de oraşe din întreaga lume. De asemenea, organizează conferinţe, ateliere şi evenimente de formare. Evenimentele anuale au loc în locuri precum Hamburg, Singapore, San Francisco şi Londra. Acestea sunt considerate evenimente de referinţă pentru a cunoaşte alţi dezvoltatori de produse, designeri şi manageri de produse.



Mind the Product speră să culeagă cele mai bune informaţii de pe internet, oferind o perspectivă asupra experienţelor dezvoltatorilor de produse prin intermediul blogului lor şi al evenimentelor găzduite la nivel mondial. Cu ocazia Zilei mondiale a produselor, aceste evenimente devin şi mai speciale prin transmiterea în direct a evenimentelor lor, prin hashtag-uri #worldproductday şi #producttank şi conectarea oamenilor din întreaga lume care doresc să se alăture discuţiei despre produse şi despre cum arată viitorul în economia globală.

