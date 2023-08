Daddy Cool şi Ana s-au despărţit. Divorţul celor mai populari vloggeri pe parenting a surprins pe toată lumea

Daddy Cool şi Ana Nicodim au fost invitaţi la emisiunea lui Măruţă unde au povestit cum au decis să divorţeze şi să meargă fiecare pe căi separate.

"A fost foarte greu. El a suferit mai mult iar eu m-am simţit vinovată, pentru că eu am cerut asta (n.r. divorţul). Acum vreo doi trei ani înainte să ne separăm noi oricum începuserăm să ne acordăm mai puţin timp, să nu ne mai regăsim în căsnicie, aveam discuţii pe tema asta. Cumva, nu ne-am mai dat nici suficientă atenţie cât să reparăm din timp şi atunci iar atunci când ne-am separat a fost un şoc. Deşi devenisem destul de tensionaţi în orice discuţie. Şi dacă-i spuneam ceva basic se supăra repede.

Am avut foarte multe pe cap. Noi am avut o discuţie iniţială în care am zis - Hai să ne împărţim! Tu faci partea de copii şi eu partea asta de carieră şi proiecte. Pentru mine era normal şi aşteptam ca perioada asta să treacă, dar în momentul în care Ana a venit şi mi-a dat vestea a fost un şoc. Ea mi-a trimis un mesaj care suna într-un fel, iar eu i-am răspuns direct, în mesaj: Vrei să ne despărţim? Şi asta s-a întâmplat după aceea. Am fost foarte şocat pentru că eu, de felul meu, sunt foarte investit în tot ce fac, mai ales în relaţii... şi după 10 ani, îţi dai seama, construieşti chestii, ai doi copii... vine şocul mare şi zici - Stai puţin, ce se întâmplă cu viaţa mea? Cum le spun copiilor? Ce se întâmplă cu ei?" a mărturisit Daddy Cool în emisiune.

Ana a adăugat: "Eu când am spus ne separăm m-am gândit că poate avem nevoie de un timp de separare, poate să fie un an, doi ani, cinci, habar n-am."

Măruţă a simţit nevoia să întrebe: Deci nu daţi la o parte faptul că aţi putea fi din nou împreună?

Daddy Cool: Nu, sub nicio formă! Evident că am suferit, eu 4 luni de zile n-am ştiut ce e cu mine dar toată suferinţa asta m-a ajutat să-mi descopăr din nou calităţile. În tot timpul ăsta am putut să vorbim o grămadă de lucruri pe care nu le-am putut vorbi în timpul relaţiei, foarte relaxat, fără presiunea copiilor...

