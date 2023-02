Cutremurele devastatoare din Turcia, "șansa vieții" lui Erdogan. Dan Dungaciu: Este un animal politic. Jocul pe care îl face, absolut redutabil

Analistul Dan Dungaciu a fost întrebat la Realitatea Plus cum poate să schimbe catastrofa provocată de cutremurele devastatoare din Turcia ceea ce se întâmplă în plan social, politic și extern, mai ales în condițiile în care Ankara are în doar câteva luni alegeri cruciale. Recep Tayyip Erdoğan ar putea avea de câștigat de pe urma acestei tragedii.

"Tot ceea ce vedem acum se desfășoară într-un context care era oricum politic foarte semnificativ. Sunt 100 de ani de la fondarea Republicii Turcia, deci practic anul acesta turcii își sărbătoresc centenarul, deși începutul acestui an este tragic pentru ei și pentru noi toți, dar momentul era oricum semnificativ.

Ce vedem astăzi în Turcia, dincolo de catastrofa aceasta devastatoare, este că la 100 de ani de republică turcă, republică fondată pe ideile modernizării europene, punerii religiei într-un colț al politicului cel puțin, vedem un lider politic de formula lui Erdogan, care încearcă să creeze Turcia aproape în opoziție cu ce a făcut Mustafa Kemal Atatürk. Deci, la 100 de ani de Turcia vedem alte energii, alte forțe care merg pe scenă. Dacă domnul Erdogan va reuși să câștige alegerile în aceste circumstanțe probabil că moștenirea asta istorică va rivaliza cu moștenirea istorică a lui Mustafa Kemal Atatürk, și poate va fi mai importantă.

Dan Dungaciu: Erdogan are în momentul acesta o șansă unică

De ce spun asta? Pentru că domnul Erdogan are în momentul acesta o șansă unică, joacă, dacă vreți, pe muchie de cuțit. În 1999 când a fost acel cutremur, la alegerile din 2022 partidul lui Erdogan a reușit să fie victorios și a fost victorios pe o agendă care nu avea mare legătură cu Islamul, ceea ce vedem astăzi, avea legătură cu buna guvernare. Deci domnul Erdogan este beneficiarul cutremurului din 1999, adică partidul domniei sale. Din punctul acesta de vedere are de trecut testul în care se află la guvernare. Are 3 luni până la alegeri în care s-a declarat stare de urgență, 3 luni în care va juca singur pe scenă, 3 luni în care se va uita singur în ochii oamenilor care îl vor vedea fie ca salvator, fie ca om care nu le-a salvat viețile.

Deci jocul pe care îl face domnul Erdogan, care este un animal politic, și spun asta în sensul cel mai bun al cuvântului, este absolut redutabil. Va juca șansa vieții lui și, evident, a Turciei, pentru că dacă va ieși câștigător din aceste alegeri, jocul pe care îl face Turcia va fi cel care îi convine domnului Erdogan, va fi jocul, cum spunea Financial Times, vine momentul puterilor mijlocii care joacă și cu estul, și cu vestul, și cu stânga, și cu dreapta, într-o lume care nu este ordonată politic.

Ce se va întâmpla dacă Erdogan merge în Siria înainte de alegeri

Jocul acesta este perfect favorizant pentru Turcia și pentru domnul Erdogan pentru că l-am văzut cum, țară NATO fiind, joacă și cu Ucraina, și cu Rusia, negociază, merge peste tot, se duce la G20, se apropie și de China... Deci domnul Erdogan joacă, va juca și va reuși să câștige puncte.

Pe termen scurt, dacă mă întrebați pe plan extern, se vorbește despre o vizită, ca urmare a cutremurului, a domnului Erdogan în Siria. Dacă domnul Erdogan se întâlnește cu președintele Siriei înainte de alegeri va fi o victorie de politică externă enormă pentru că cele două personaje erau la capete opuse", a declarat analistul Dan Dungaciu.

