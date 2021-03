Cutremur 4 martie 1977. Dana Chera: ”Sunetul, înfiorător!” / Cum a fost salvat ”copilul groparului” de un câine

„Sunetul, înfiorător!”, a comentat Dana Chera. „Dacă auzim sunetul înregistrat pe 4 martie 1977, murim încet, nu știu cum să zic... Nu vreau să ne speriem foarte tare, deși lucrurile sunt destul de complicate, apropo de infrastructură în România. Credem că nouă nu ni se poate întâmpla niciodată nimic. Întrebarea noastră e unde suntem în acest moment? (...) E jale cum se construiește acum”, a zis Dana Chera.

Marius Marinescu, prezent în cadrul emisiunii Danei Chera, a spus că era militar la acea vreme şi a fost detaşat să intervină, alături de unitatea sa, la blocul OD16 din cartierul Militari: „Eu sunt inginer constructor și am participat la salvarea sinistraților. În 77, eram militar în termen. Era organizare perfectă. Noi, militarii, am înconjurat blocul din Militari care a căzut la cutremurul respectiv. Era un general de armată îmbrăcat în uniformă care coordona salvarea. Au căzut 33 de blocuri în București și fiecare obiectiv era coordonat de către un general militar.

Atenție: era miliția, erau pompierii, erau salvările, erau utilajele și, nu în ultimul rând, erau doi câini de urmă. Erau mii de oameni adunați, fiindcă aveau rude, vecini care erau sub dărâmături. Când spunea generalul liniște, atunci se făcea liniște și cei doi câini căutau. În felul acesta, am reușit să salvăm câteva persoane. Exista o solidaritate imensă, oamenii ne aduceau mâncare, pături. După patru zile, când eram epuizați, am auzit un câine lătrând. Ne-am dus toți. Era un planșeu, l-am ridicat, sub el era un copil, era chiar copilul groparului din Militari. În felul acesta a fost salvat de un câine.”

„Nu făceam nimic fără câinii respectivi, ei ne dădeau semnalul”, a zis acesta la Medika TV.