Elena Mateescu, directorul general al Administrației naționale de Meteorologie, a spus cum va fi vremea în ultimele zile ale anului 2022, un an care se așteaptă a fi consemnat drept unul din cei mai călduroși ani din istorie:

„Din păcate, și în acest an am avut o sărbătoare a Crăciunului fără zăpadă. Aproape că a devenit o tradiție ca, în ultimele ierni, în această perioadă să nu ne bucurăm de ceea ce ar însemna iarna autentică. Luând în considerare statistica ultimelor trei ierni, plus prima lună din iarna 2022-2023, am menținut această tendință cu ierni mai blânde sub aspectul regimului de temperaturi, ultimele trei ierni fiind în top cinci cele mai călduroase din istoria măsurătorilor în România.

Iată că și luna decembrie din acest an, la acest moment prezintă un bilanț pozitiv din perspectiva regimului de temperaturi, cu abatere termică de 2,8 grade Celsius care, având în vedere că mai sunt câteva zile până la 31 decembrie și având în vedere și prognoza meteorologică potrivit căreia în următoarea săptămână ne așteptăm la o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu siguranță vom încheia 2022 cu o lună decembrie mai caldă.

De altfel, în întreg anul 2022, abaterile termice au fost semnificative și în cinci luni au fost abateri termice mai mari de 2 grade Celsius. Analiza preliminară din punct de vedere al tendinței creșterii temperaturii medii, va confirma faptul că și 2022 se menține în aceeași tendință și e posibil să se înscrie în seria celor mai călduroși ani din țara noastră“, a spus, la DC News, Elena Mateescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Impactul încălzirii globale. Elena Mateescu (ANM): România nu face excepție

Elena Mateescu: După jumătatea lunii ianuarie ne putem aștepta la zăpadă

Directorul ANM a explicat și care este tendința meteorologică în prima jumătate a lunii ianuarie:

„Dacă luăm în considerare perioada în care ne aflăm, vorbim de start de zăpadă aproape inexistent, vorbim de câteva masive montane acolo unde, într-o lună decembrie, ar trebui să consemnăm strat de zăpadă semnificativ. La acest moment, stratul de zăpadă este prezent doar la altitudini mai mari de 1800 de metri, la Vârful Omu, Bâlea Lac sau Călimani. În restul masivelor, stratul de zăpadă este sub 10 centimetri. În zonele mai joase de relief, din păcate, zăpada se lasă încă așteptată.

Să vedem cum vor evolua lucrurile de la jumătatea lunii ianuarie, pentru că, cel puțin până pe 16 ianuarie, se păstrează semnalul unui regim de temperaturi mai ridicat decât în mod obișnuit, ceea ce se corelează și cu precipitații sub formă lichidă, inclusiv mixte în zona montană. Vom actualiza fiecare informație astfel încât, gradul de acuratețe să fie unul semnificativ și prognozele pe termen scurt și foarte scurt să surprindă și fenomenele meteorologie extreme“, a conchis, la DC News, Elena Mateescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce a fost mai frig în București decât la munte. Alina Șerban (ANM): Fenomen interesant care nu se produce foarte des

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News