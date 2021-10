Cum s-a născut podul peste Dunăre, Brăila - Tulcea. Teodorescu: L-am pus să se ducă acolo. S-a întors şi a zis: Gata, semnez!

"Podul de peste Dunăre s-a născut foarte greu. Şi ştiţi cum s-a născut? Vă spun din istorie: eram aici la Tulcea şi era la noi comisarul european de la DG Regio. Şi nu voia sub niciun chip, pentru că nu puteam să-i demonstrăm noi care sunt beneficiile proiectului. Ştiţi ce i-am făcut? L-am suit într-o maşină şi l-am rugat să se ducă la Brăila.

Şi când a stat vreo cinci ore acolo, a venit înapoi şi a semnat. I-am spus: mergi acum şi treci Dunărea cu bacul. Era într-o vară, era o coloană de 2 kilometri de maşini cu cereale. După ce a mers acolo, s-a întors şi am semnat. A zis: ‚da, facem podul!’. Credea că avem noi un moft să facem podul acolo", a povestit, într-un interviu acordat DC News, Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Cum a împărţit Cîţu banii. Teodorescu (CJ Tulcea): Aşa ceva nu s-a mai întâmplat de când sunt eu în administraţie

Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, a acuzat modul în care Guvernul Cîţu a împărţit banii către administraţiile locale.

"Noi am solicitat acum, din fondul de rezervă, când ni s-a cerut de către Prefectură să spunem ce doleanţe avem, de câţi bani avem nevoie, 110 miliarde (n.r. – lei vechi). Ştiţi cât am primit? 43 de miliarde de lei, bani vechi, care nu ajung nici măcar pentru o lună de salarii de DGASPC. Nu mai vorbesc de cofinanţările la proiecte, de cheltuielile de personal şi de servicii. Situaţia este dramatică la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea. Am fost ‚faultaţi’ aşa cum au fost faultate toate comunele PSD din Tulcea; ştiu că şi la nivel de ţară situaţia este la fel.

Nu este posibil, să dai 20.000 de lei unei localităţi PSD şi 500.000 unei comune PNL. (...) Nu se poate să faci aşa ceva, nu sunt români de două categorii. În comunele administrate de primari PNL sunt oameni de categoria întâi şi în celelalte comune sunt cetăţeni români de altă categorie? Aşa ceva nu s-a mai întâmplat de când sunt eu în administraţie. Poate s-au mai creat diferenţe aproape insesizabile, dar nu aşa. (...) Nu ştiu, unele primării cred că vor pune lacătul pe uşă. Consiliul Judeţean nu este nici el departe, pentru că avem o presiune pe buget extraordinară. ", a explicat Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în interviul acordat DC News.