Cum poţi anticipa pericolul şi EVITA un accident rutier. Titi Aur, sfaturi VITALE pentru şoferi

"Povestea e lungă şi complicată. În primul rând, trebuie să respectăm toate regulile de circulaţie, deci şi viteza. Dacă avem o viteză regulamentară, cu siguranţă că probabilitatea de a evita producerea accidentului e mai mare. Încercăm să anticipăm - ceea ce noi la cursurile de conducere defensivă facem. Vorbim de pericole iminente şi de pericole potenţiale. Pericolul iminent e când trece copilul strada, când nu-ţi acordă unul prioritate, multe alte situaţii pe care le ştim. Pericolele potenţiale sunt atunci când:

- eşti într-o intersecţie cu vizibilitate mică sau deloc şi îţi imaginezi că ar putea trece cineva care nu opreşte, nu-ţi acordă prioritate;

- vezi o maşină oprită pe dreapta sau o maşină care merge foarte încet sau care se deplasează nefiresc pentru acea porţiune de drum şi trebuie să o consideri un pericol potenţial şi să te gândeşti că dacă acel şofer face brusc la stânga, face o manevră ciudată, opreşte brusc", a explicat expertul în conducere defensivă și pilotaj, Titi Aur.

Ce înseamnă conducerea defensivă

"Vorbim de situaţii care se predau la cursurile de conducere defensivă: pericolele potenţiale. Fiecare dintre noi, cei care circulăm regulamentar, trebuie să fim capabili în orice moment să depistăm, să scanăm fiecare pericol potenţial. Greşeala celui care întoarce pe linia continuă e clară, majoră, dar şi cel care intră într-unul care face o manevră ciudată, neregulamentară, are partea lui de vină, analizând din punctul de vedere al conducerii defensive.

Dacă eu am un pic peste sută, chiar 110, că zic 'lasă că nu-mi ia carnetul sau nu mă sancţionează pentru zece kilometri în plus' şi văd pe unul care stă ciudat pe dreapta sau merge încet sau are nişte mişcări ale maşinii sau chiar pe el în maşină îl văd că are nişte gesturi ciudate şi eu îmi continui deplasarea cu 100 km/h, devin coautor din punct de vedere conducere defensivă. Chiar dacă eram regulamentar, aveam o maşină care respectă normele de circulaţie, purtam centura, aveam farurile aprinse, totul perfect regulamentar, dar nu am făcut acel gest de prevenire, de anticipare", a arătat pilotul Titi Aur.