Cum face Ioana Ginghină să nu se îngrașe de Sărbători: Acesta este secretul meu de ani de zile

"În perioada asta, țin post și am grijă să nu mănânc foarte mulți carbohidrați, dar mănânc. Perioada asta de post te “obligă” cumva să mănânci mai mulți cartofi, mai mult orez, mai multă pâine, paste, dar am grijă. Și fac sport o zi da, una nu, câteodată chiar zilnic fac, așa încât să am grijă să nu mă îngraș. De Sărbători o să mănânc, cum spuneam, abia aștept să mă duc acasă la mama. Doar că faptul că eu nu consum carne, îmi limitează extrem de mult mâncărurile tradiționale, așa că voi mânca salată beouf fără carne, salată de vinete, brânzici, chestii, probabil o friptură de pește și o garnitură. Cam asta este masa mea tradițională.

În schimb, n-o să mă dau în lături de la cozonac, de la diverse dulciuri pe care le face mama și o să am grijă să țin postul intermitent. Întotdeauna când fac excese am grijă, atunci când mănânc mult, las cele 16 ore până la urmatoarea masă. Acesta este secretul meu de ani de zile în perioada sărbătorilor și am ajuns să nu mă mai îngraș de Sărbători. Maximum 1 kilogram jumătate am pus, dar și ăla nu este de la mâncare, ci de la reținut apă, balonare, adică în 2-3 zile îmi revin fără nicio problemă", a spus Ioana Ginghină pentru ciao.ro.

"Se vede că am avut grijă de mine toată viața"

"Operații estetice nu am și nici nu cred că voi avea în curând. Mi se pare că faptul că am grijă de mine și am avut grijă de mine toată viața se vede, astea sunt roadele pe care le culegi dacă ai toată viața grijă de tine. Este important ce mănânci, cum și cât dormi, cât petreci, și de cât de calculată și îngrijită ești din toate punctele de vedere.

Uite că acum se vede. Cel puțin, din punctul meu de vedere, nu consider că am nevoie de nicio operație estetică. Nu pot să spun că nu mi-am făcut niște intervenții mai mult sau mai puțin invazive și anume botox la care mă duc undeva la 4-6 luni să-mi fac în zona frunții și a ochilor, dar cam atât. În rest, fac tratamente noninvazive sau maximum tratamentele cu mezoterapie", a mai spus actrița.

