În urmă cu aproape 50 de ani, România era lovită crunt de un seism cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter. Peste 1600 de oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi zeci de mii au fost răniţi. Senatorul Marius Marinescu a povestit, în exclusivitate pentru DC News, cum au fost trăite acele clipe de groază.

„Eu eram militar în termen la acea vreme şi am mers, împreună cu unitatea din care făceam parte, la blocul OD16 din Militari. Era acolo o scară de bloc căzută complet din cauza cutremurului. Dar la faţa locului era un general care coordona tot sistemul de salvare. Noi, militarii, am fost duşi să securizăm zona şi să ajutăm la salvarea sinistraţilor.

Blocul era căzut, resturile şi molozul erau până în bulevard. La faţa locului erau salvarea, pompierii, miliţia, utilaje care ajutau la ridicarea moluzului şi a betonului. Când generalul spunea atunci să se facă linişte, se făcea o linişte de mormânt, deşi erau mii de oameni la faţa locului. Erau doi câini la faţa locului care căutau prin dărâmături şi cum găseau o suflare, semnalau prin lătrat şi noi căutam cu mâinile prin moloz. Am reuşit atunci să salvăm câteva persoane din acea zonă. Spre exemplu, la trei zile după cutremur am găsit sub un planşeu un copil, despre care am aflat ulterior că era copilul groparului cimitirului din Militari. Părinţii săi muriseră în cutremur.", a declarat Marius Marinescu în exclusivitate pentru DC News.

Organizarea salvatorilor, exemplară

„La timpul respectiv, în Bucureşti au căzut 32 de blocuri, multe dintre ele fiind chiar noi. Unda seismică a lovit partea de est a Bucureştiului, dărâmând parte din spitalul Fundeni, dar şi ce era pe Lizeanu. A afectat foarte tare un institut de proiectări al CFR-ului, pe la Gara de Nord, şi a ajuns şi prin Militari. Atunci a fost o organizare exemplară din partea armatei. Chiar dacă a fost panică, totul a fost exemplar în ceea ce priveşte organizarea. Era câte un general în fiecare zonă, armata era prezentă în toate acţiunile de salvare. Asta comparativ cu ce se întâmplă acum, când nu mai putem vorbi de o armată adevărată. Erau atunci 300.000 de militari, în termen, în timp ce acum avem o armată îmbătrânită de vreo 70.000 de militari, cu familii, copii, nepoţi, deci nu mai putem conta chiar atât de mult pe ei. Nici cu autoritatea nu stăm bine acum. La timpul acela, comandantul suprem răspundea de aceste acţiuni, preşedintele. La momentul actual, nu mai este structurată aşa treaba. Răspunde ISU de situaţiile de urgenţă, dar ISU nu are autoritate asupra altor instituţii. Să nu uităm că în 77 nu aveam atâtea clădiri îmbătrânite ca acum. Ele erau construite din punct de vedere al rezistenţei să suporte un cutremur de 7 grade pe Richter. După cutremurul din 77, toate blocurile civile trebuiau să reziste la 8 pe Richter, aşa se construiau, iar clădirile publice la 9 grade.", a mai spus fostul senator.

