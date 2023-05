Cum arată femeia perfectă și bărbatul ideal, potrivit Inteligenței Artificiale - Foto în articol

Inteligența artificială a produs o serie de imagini care înfățișează femeia perfectă și bărbatul ideal. AI a făcut acest lucru pe baza datelor adunate din social media și a rezultatelor de pe World Wide Web. Astfel, imaginile AI ale bărbaților și femeilor au fost create cu ajutorul analizei angajamentului în social media, folosind instrumente pentru a examina miliarde de imagini ale oamenilor, scrie Sky News.

Bulimia Project, un grup de conștientizare a tulburărilor de alimentație, a monitorizat rezultatele și a avertizat că rezultatele sunt "în mare măsură nerealiste" în ceea ce privește tipurile de corpuri.



Inteligența Artificială tinde să prefere femeile cu părul blond, ochi căprui și ten măsliniu, în timp ce bărbații au părul șaten, ochi căprui și pielea măslinie.



Totodată, s-a constatat că imaginile AI inspirate de pe rețelele sociale erau "mult mai încărcate sexual" decât cele bazate pe tot ce a fost găsit pe World Wide Web.

De asemenea, studiul a arătat că există o oarecare variație între preferințele corporale pentru bărbați și femei. Imaginile generate de corpul feminin "perfect" conform rețelelor de socializare în 2023 au prezentat femei bronzate și cu aspect caucazian, cu siluete subțiri și talie mică. Pentru femei, 37% dintre imaginile generate de AI includeau păr blond, în timp ce 53% dintre imagini includeau femei cu pielea măslinie.



Imaginile corpului masculin "perfect" au prezentat bărbați musculoși, purtând tricouri strânse. Pentru bărbați, 67% dintre imaginile generate de Inteligență Artificială au inclus păr brun, iar 63% dintre imagini au inclus piele măslinie.



Proiectul Bulimia a cerut apoi AI să-și împărtășească perspectiva pe baza imaginilor de pe internet. Pentru femeia "perfectă" din 2023 - AI a generat imagini cu femei în principal cu ochi căprui, păr brun și piele bronzată. Pentru bărbați a produs imagini cu bărbați cu barbă și ochi căprui.



Proiectul Bulimia a spus: „Având în vedere că rețelele de socializare folosesc algoritmi bazați pe conținutul care primește mai multe aprecieri, este ușor de ghicit de ce redările AI ar ieși mai sexualizate. Dar putem doar să presupunem că motivul pentru care AI a venit cu atât de multe versiuni cu forme ciudate ale corpului pe care le-a găsit pe rețelele sociale este că aceste platforme promovează tipuri de corp nerealiste".

