Cum arată acum actorul Robert Powell, cel care l-a interpretat pe Iisus în celebra ecranizare „Iisus din Nazaret”

În urmă cu 44 de ani, Robert Powell cucerea inimile a mii de persoane cu interpretarea sa din miniseria „Iisus din Nazaret”, a lui Franco Zefirelli. Deși nu este singurul actor care l-a portretizat pe Iisus Hristos, Powell este actorul care a stabilit un standard în rândul filmelor religioase, dedicate patimilor Mântuitorului.

Ochii albaștri l-au impresionat pe Zefirelli

Ochii albaștri ai actorului nu i-au impresionat doar pe privitori, ci și pe regizor, care inițial își dorea nume mari pentru distribuția filmului său. Se spune că Zefirelli i-ar fi recomandat lui Robet Powell să clipească cât mai puțin, pentru a avea un aer senin și misterios, scrie Film Now. Se pare că inițial, Powell, ar fi dorit să îi ofere o latură cât mai umană personajului său, însă a renunțat la idee, pentru a nu știrbi din aura divină.

Actorul avea 33 de ani la momentul în care l-a jucat pe Iisus Hristos, spunând mai târziu că experiența pentru el a fost traumatizantă. Înainte de începerea filmărilor, Powell se considera un ateu, dar experiența trăită l-a determinat să ajungă să creadă în existența lui Dumnezeu și în misiunea sa. Una dintre scenele filmate i-a rămas în memorie.

Experiență traumatizantă

„Eram doar eu si echipa de filmare, alaturi de ceilalti actori. Eram toti emotionati si plangeam, iar eu imi auzeam vocea ca un ecou printre acei munți. Cred ca acea scena este cel mai bine scrisa din istorie”, a spus Powell.

Pentru a putea face parte din distribuție, Powell și-a luat iubita de soție, pentru că Zefirelli nu dorea ca actorul personajului principal să trăiască în păcat.

„Nici macar nu m-am dus la preselecție, dintr-o aroganta tipica celor de varsta mea. In cele din urma am făcut un test. Când m-am uitat in oglinda, mi-am dat seama ca ma uit cu adevărat la Iisus. A fost ceva magic. De la păr si pana la siluetă, eram Iisus Hristos. A fost un moment incredibil”, spunea Robert Powell, conform sursei citate.

Sursă: Facebook - Ricardo Gallardo Ruz