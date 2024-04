Cum a slăbit Cori Grămescu 9 kilograme: "În weekend, beau 3-5 pahare de vin în total și mănânc câte un desert"

"-9 kilograme din 26 decembrie până acum. Am ales să slăbesc în 2 etape - prima dată am slăbit 6-7 kg, apoi o lună am făcut menținere, apoi am reluat din nou dieta de deficit caloric.

Meniul meu este bazat pe legume și fructe, carne slabă și pește, orez sau cartofi, kefir și ouă. În timpul săptămânii, nu beau alcool și mănânc în jur de 1400 de kcal. În weekend-uri, beau 3-5 pahare de vin în total (vineri-duminică) și am de regulă o masă la restaurant care este tot similară cu schema mea nutrițională și mănânc câte un desert (de obicei înghețată).

Ca program de sport, am 200 de minute de antrenament pe săptămână și merg zilnic pe jos 30-60 de minute, în aer liber.

Ce s-a schimbat față de acum un an?

- dorm constant 7-8 ore pe noapte

- stau zilnic afară la soare

- sunt liniștită și fericită

- sunt stabilă financiar și social

- trăiesc intr-o relație de cuplu împlinită și domoală

- mi-am regăsit sensul profesional și personal

- am încredere în corpul meu și în mine din nou.

Muncesc vreo 5-6 ore în plus pe zi față de acum un an, dar faptul ca mi-am găsit în plan intern ancorele de a mă repune la un loc a făcut posibilă reechilibrarea mea și în exterior, ceea ce vă doresc și vouă", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

