Cum a reacționat Anghel Damian când Theo Rose l-a anunțat că este însărcinată: Parcă m-a paralizat

"Cea mai plăcută surpriză a fost vestea că voi fi tată. Este o veste care îți schimbă viața, n-ai cum să înțelegi pe deplin în acest moment tot ce se întâmplă. Sunt foarte multe stări, emoții și îți zic sincer că pe mine parcă m-a paralizat. Am rămas într-o stare cu un zâmbet lung și cu o reacție foarte puternică în mine. Nu prea știi cum să te exprimi când primești o asemenea veste", a spus Anghel Damian în cadrul unei emisiuni TV, scrie viva.ro.

"E ceva ce îmi doream, în adâncul sufletului meu"

"Sunt extrem de fericit. E ceva ce îmi doream, în adâncul sufletului meu, să se întâmple. A venit într-un moment foarte potrivit, în care sunt perfect așezat în mine pentru treaba asta. Și acum aștept să primesc această necunoscută pentru că, oricât de mult încerci să te informezi, să te pregătești pentru treaba asta, până când nu se întâmplă și nu îți vezi pentru prima dată copilul, nu știi. Vreau să îl învăț să caute fericirea", a mai spus actorul.

Ce nume va purta copilul



”Am zis de multe ori că, dacă o să am un băiat, o să-l cheme Mario. Îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, spunea Theo Rose, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.

Însă, între timp, artista s-a răzgândit. Cel mic se va numi Sasha Ioan, după cum a anunțat recent, la Pro FM.

Theo Rose, schimbare din cauza sarcinii

”Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc. Pentru că am făcut asta, reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele. Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea, în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta”, a declarat Theo Rose pentru Fanatik.

"Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot"

"Se simte oboseala deja. Tocmai de aceea, la evenimente, am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama, la ultima cântare, că nu mai pot. Gata că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot. Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient aer cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a mai spus artista.

