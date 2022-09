„Am fost, sâmbătă, la un târg, la piața din Craiova. Vreau să vă spun ceva. Craiova este fief PSD, 60/70 la sută. Am fost în piață să luăm niște flori. Era și colegul meu Tudor, care era la 3 metri în spate. Pe stânga e plin de cârciumi. Era ora 10.00, oamenii beau cafea, serveau un mititel”, a zis Rareș Bogdan, dezvăluind ce i-au spus oamenii când l-au văzut: „Să trăiți, domnule Rareș, ce faceți pe la noi? Mă bucur că nu veniți doar în campanie! Ce faceți cu ministrul ăla, chiar nu aveți pe cineva mai bun? Domnule Rareș, dar ce facem cu Schengen? Bravo pentru discurs! Spuneți-le că nu suntem așa de proști. Ce se întâmplă cu războiul?”

„Niciunul nu m-a înjurat, nimeni nu m-a apostrofat. Am fost apoi și am luat florile. O doamnă simpatică mi-a și zis: Domnule Rareș, dar acum nu mă pupați, când ați venit să-mi luați votul, m-ați pupat. Am și pupat-o, am luat și toate florile”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta îndeamnă la o mai multă comunicare către public din partea guvernamentală.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, interviu la DCNewsTV

Citește și...

Rareș Bogdan, despre candidatura la Primăria București: Mă arunci într-o piață din Afganistan, voi relaționa și acolo. Am un stil deschis față de oameni. De ce să nu folosești acest avantaj?!

Rareș Bogdan a fost întrebat, marți, la DCNews, dacă va candida la Primăria Capitalei.

„Nu, nici nu mă gândesc!”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă îl va sprijini pe Nicușor Dan, Rareș Bogdan a spus: „Nu l-am sprijinit nici în... Nu am fost în campanie cu Nicușor Dan. Nu m-am opus. PNL a fost, la solicitarea președintelui partidului de atunci, Ludovic Orban, care nu a dorit să-și asume o candidatură și nu a dorit să susțină neapărat un candidat, altul decât domnia sa. A fost soluția care a dus la îndepărtarea doamnei Firea de la Primăria Capitalei. A fost o decizie înțeleaptă la momentul respectiv.”

„Dar”, a continuat Rareș Bogdan, „sigur că este dureros pentru noi să vedem că avem un singur primar din șapte”.

„Așa a fost momentul atunci. Eu nu sunt interesat de o candidatură, deci nu voi candida la Primăria Capitalei, primărie de sector, nu! Dacă partidul îmi dă încrederea sa, voi continua pe această linie. Eu sunt un om care relaționează ușor. Mă arunci într-o piață din Afganistan, voi relaționa și acolo. Am un stil deschis față de oameni. De ce să nu folosești acest avantaj?! De ce să nu folosești abilitățile mele de a comunica cu lideri europeni?!”, a mai spus Rareș Bogdan.

Citește și...

Rareș Bogdan: USR a fost în coaliție, am încercat. Sunt foarte supărat că nu am solicitat să citesc PNRR. Acolo sunt câteva aberații

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a spus, la DCNews, că există probleme în PNRR care sunt „strigătoare la cer”.

„USR a fost în coaliție, am încercat. Dacă mă uit la cum arată PNRR-ul, aflăm în fiecare zi ce năzbâtii sunt scrise acolo. Sunt foarte supărat că nu am solicitat să citesc PNRR în calitate de lider PNL înainte de a fi trimis la Bruxelles. Sunt câteva aberații care acum trebuie corectate de către noi. Și nu e simplu să negociezi cu Comisia”, a spus Rareș Bogdan.

„Sunt chestiuni, din punctul meu de vedere, strigătoare la cer. De exemplu, pe decarbonificare... Știți că a fost marea bătălie a Europei Green Deal. Doar că a venit problema războiului din Ucraina și problema energetică, una reală, care ne va da bătai de cap tuturor în următorul an sau următorii ani. Prin PNRR, România încă are - și va trebui să negocieze anularea sau amânarea acestui capitol - închideri de MW reieșiți din cărbune, deci de pe termocentralele cu cărbune. Vreo 660 până la sfârșitul anului. Noi am avea nevoie de vreo 1400 în plus, 400 imediat, mâine dacă se poate, ca să avem echilibrare la ora actuală.

Prin PNRR-ul scris și trimis la Bruxelles, apar aceste probleme care trebuie rezolvate acum, pentru că suntem într-o altă Europă! Vom negocia cu Comisia!”, a spus Rareș Bogdan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News