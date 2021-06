Instanţa britanică, palmă dată justiţiei din România şi judecătorului care l-a condamnat pe Popoviciu

Apar detalii din dosarul cu care omul de afaceri Puiu Popoviciu a convins Înalta Curte a Marii Britanii că nu a beneficiat de un proces corect în România.

"Echipa de avocați a lui Popoviciu a pus pe masa Înaltei Curți de la Londra mai multe mărturii din dosarele deschise de Secția Specială (SIIJ) împotriva judecătorului care l-a condamnat pe Popoviciu în primă instanță. Totuși, magistrații britanici au ținut să îl audieze ”face to face” pe unul dintre martorii lui Popoviciu.

Martorii au descris în detaliu presupusele legături ale judecătorului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran cu Gigi Becali, prezentat drept 'rivalul' lui Popoviciu și 'principalul martor al acuzării' DNA împotriva acestuia. Fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București este cel care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu în primă instanță, în 2016, la 9 ani de detenție. Ulterior, judecătorul Ion-Tudoran a dispus și confiscarea terenurilor din Băneasa obținute ilegal de Popoviciu", scrie G4media.ro.

Potrivit sursei citate, un martor le-a relatat judecătorilor englezi că judecătorul Ion-Tudoran avea o relație de prietenie și de afaceri cu Florea Pîrvu și Gigi Becali. Judecătorul ar fi venit des într-un bar de la Autovit să joace jocuri de noroc pe bani cu Becali și Pîrvu, i-ar fi consiliat pe cei doi în afaceri și în problemele legale pe care le aveau și ar fi primit mită de la ei.

Cităm selectiv din Hotărârea pronunţată în data de 11.06.2021, de către High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court, Divisional Court:

"Acesta este un caz extraordinar sub foarte multe aspecte.

Probele demonstreaza ca Apelantul a suferit un exemplu extrem de lipsa de impartialitate judiciara, astfel incat sunt indiscutabile consecintele pentru echitatea procesului.

Sunt convins ca exista temeiuri serioase pentru a crede ca Apelantul a fost condamnat de catre un judecator care nu putea fi impartial…..si care, pe cale de consecinta, nu ar fi trebuit sa judece cazul si, in acest fel, Apelantului i-au fost incalcate toate drepturile sale privind un proces echitabil, in baza art.6. In consecinta, exista temeiuri serioase pentru a crede ca se va confrunta cu un risc real de a suferi o incalcare a tuturor drepturilor sale prevazute de art.5, daca va fi extradat in Romania, intrucat incarcerarea lui va fi arbitrara."

"Este pentru prima dată când Înalta Curte a concluzionat că extrădarea către un stat membru al UE a unei persoane reprezintă un risc real de cu privire la drepturile de care trebuie să beneficieze aceasta", scrie presa internaţională. Detalii aici.

Avocatul lui Popoviciu, după decizia instanţei britanice: Este fără precedent! Încălcare a dreptului la un proces echitabil

"Este o hotărâre fără precedent pentru Marea Britanie, pentru că este pentru prima dată când într-o cauză privind extrădarea sau predarea în baza unui mandat european de arestare, o instanţă din Marea Britanie refuză extrădarea pe criteriul încălcării dreptului la un proces echitabil. Aceasta este o chestiune care, fiind fără precedent chiar şi acolo, conferă o importanţă sporită acestei hotărâri, dincolo de cele deja precizate.

Prima consecinţă este aceea că procedura de extrădare cu Marea Britanie se finalizează aici, pentru că vorbim de o hotărâre definitivă, iar celelalte aspecte vor face obiectul unei analize de către noi, avocaţii, şi vom hotărî în final care vor fi căile de urmat. E prea devreme să vă spun ce vom face, care sunt paşii următori", a declarat, vineri seara, într-o intervenţie la România TV, avocatul Bogdan Micu.