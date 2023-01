Cum a ajuns Kira, fiica lui Hagi, să joace într-o telenovelă: A râs toată lumea care se afla în sală

"Da, e o avocată. Mira Bădescu, personajul meu, mă intrigă și mă fascinează fiindcă am oportunitatea să joc o meserie pe care în viața de zi cu zi nu cred că o să am ocazia să o încerc, să o practic. Lucrul acesta, pentru orice actor, să ai oportunitatea să joci mai multe profesii, să întruchipezi mai multe profesii, e o binecuvântare. În comun cu ea nu am nimic. Nu cred că suntem asemănătoare. Suntem foarte diferite, nu avem absolut nimic în comun, adică principiile noastre și felul nostru de a gândi… deci suntem foarte diferite. Nu pot să vă spun mai multe, trebuie să urmăriți serialul, să vedeți de ce nu mă asemăn cu acest personaj", a spus Kira Hagi pentru viva.ro.

"A râs toată lumea care se afla în sală"

Fiica lui Hagi a explicat cum a ajuns să joace în telenovela "Lia, soția soțului meu".

"Am fost chemată la casting chiar de către directoare. Eu nu știam exact pentru ce mă prezentam la casting. Dar mi-a dat un monolog și m-am pregătit așa cum trebuie. La casting am fost întrebată câți ani am și ce înălțime. Atunci, eu le-am zis că am 1,60 metri în zilele mele bune și mai puțin, adică 1,59 metri, în zilele mele proaste. Sigur că a râs toată lumea care se afla în sală. S-au amuzat de gluma mea. Cam așa a fost la casting. I-am cucerit, mai întâi, cu o glumă. Dar să știți că nu am primit rolul pe moment. Abia după câteva săptămâni am primit un telefon și am fost anunțată că o să joc în acest serial, că o voi interpreta pe Mira Bădescu", a spus actrița.

Cum a reacționat familia

"Au fost foarte bucuroși, ca orice părinte, că am ales o meserie frumoasă și că iubesc ceea ce fac și mă dedic acestei meserii. Ei sunt bucuroși că muncesc, că am primit un rol și normal că i-am contactat și pe ei imediat ce am primit vestea. "Uitați, o să lucrez într-un serial de televiziune!", le-am spus. Și ei au fost încântați. Și fratele m-a felicitat, pe Facetime, fiindcă el e plecat, știți foarte bine. Părinții m-au încurajat sută la sută în ceea ce fac", a spus Kira Hagi.

Actriţă şi pictoriţă foarte talentată, Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy, unde s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. Ulterior, a urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra, pentru ca în ţară să debuteze în filmul de scurt-metraj „București, te iubesc”. În prezent, actriţa este implicată în mai multe proiecte cinematografice, iar pictura continuă să ocupe un loc important din viaţa ei. Chiar la finalul lunii octombrie, în Bucureşti, Kira Hagi a găzduit expoziţia “Rădăcini”, care se adaugă celor din Constanţa („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

În serialul Lia, de la Antena 1, Kira Hagi o va interpreta pe Mira Bădescu, fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj) cu femeia pentru care le-a părăsit pe Otilia (Ilinca Goia) şi Alice. Mira este o tânără şi talentată avocată, care îi câştigă încrederea lui Petru (Ştefan Floroaica). “

