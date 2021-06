Culoarea politică și nepotismul în companiile de stat. Cum ocolesc politicienii Ordonanța lui Boc. Badea: Ar trebui să se soldeze cu niște pârnaie

Oamenii numiți pe funcții, în România, așa cum arată istoria și prezentul, obțin locul, în general, călduț, în funcție de apropierea față de Putere. Se schimbă partidul lider în țară- sau coaliția- se schimbă și oamenii care conduc companiile în care influență are culoarea politică. De ce numirile în baza relației cu partidul nu sunt unele conform legii, cu mandat clar definit? Simplu: pentru ocolirea legii. Dar, surpriză: și când e ocolită e încălcată.

”V-am promis de ieri că fac o treabă foarte șmecherită. Nu va interesa cetățenii români, pentru că ei nu există. Există oameni din România” a spus Mircea Badea, la Antena 3, la începutul emisiunii ”În gura presei”. El a prezentat ”o încălcare de lege, care ar trebui să se soldeze cu niște pârnaie, gen. Abuz în serviciu, gen.” a afirmat realizatorul TV.

Mircea Badea a vorbit despre OUG 109/2011, ordonanță dată de Guvernul Emil Boc. Și nu orice fel de OUG, ci una puternic ocolită în companiile în care, deși ar trebui să funcționeze pe bază de competențe, concursuri, etc, conform legii, funcționează pe bază de vot. Cine are puterea politică, are și oamenii pe posturi de conducere, călduțe, în diverse companii. Ce-i drept, pe timp determinat, dar... prelungit. Legea e încălcată, dar cui îi pasă? Nici partidul, nici oamenii lui, nici nepoții lor nu sunt deranjați. Dacă există vreunul deranjat, i se desființează postul în companie. O altă metodă de ocolire a legii. Și, eventual, i se oferă un post similar... nici pe departe.

Vezi și: Asasinatul de la Arad, explicat de un luptător ANTITERO: "Acțiunea a fost una CHIRURGICALĂ, a durat mai puțin de 30 de secunde". Cum s-a fabricat bomba

Cum ar trebui aleasă conducerea în companiile de stat, conform legii

Dar iată ce arată OUG 109/2011, citită și comentată de Mircea Badea, la Antena 3:

”S-a inventat OUG 109/2011, ordonanța guvernanței corporative. Ce vrea să zică treaba asta? ”Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice”, adică, astea, companiile de stat, de vorbește dl. Cîțu despre ele astăzi. La companiile cu mai mult de 50 de angajați și cu cifră de afaceri mai mare de 7,3 milioane de euro, statul e obligat, prin OUG din 2011, să angajeze o firmă de recrutare care să anunțe concursul pentru selectarea membrilor Consiliilor de Administrație, să realizeze regulamentul de desfășurare, să stabilească condițiile obligatorii de participare, criterii de evaluare, termene. Această etapă durează 2-3 luni. Doar concursul trebuie anunțat cu 30 de zile înainte. Pentru a selecta firma de recrutare care trebuie să facă aceste lucruri, ministerul trebuie să publice un anunț, să facă o comparație de oferte. Când se apropie de limita mandatului CA, ministerul trebuie să înceapă procesul măcar cu trei luni înainte de termen, conform OUG. Asta trebuie să facă companiile de stat.” a citat din OUG Mircea Badea, la Antena 3.

Membri provizorii, mișcarea prin care e ocolită ordonanța lui Boc

”Dar statul nu face asta, statul se p*șă pe lege.” a opinat realizatorul TV. El a completat că politicienii aflați la Putere aleg o altă variantă: ”Ăștia au zis: păi, da, frate, nu ne punem noi oamenii noștri? Sinecuri, cum ar veni”. Pentru a aplica aceasta a doua variantă, sunt numiți membri provizorii. ”Să vedeți cum se încalcă legea: se pot numi membri provizorii pe 4 luni, timp în care se organizează concurs pentru organizarea posturilor vacante. Dacă procesul de recrutare se prelungește, provizoratul se poate prelungi cu 2 luni. Adică 4 plus 2, pe provizoriu, așa. În CA, conform legii, nu pot fi decât doi membri din rândul funcționarilor publici, restul trebuie să fie administratori independenți, care dau concurs”.

”Ce dr*cu, noi suntem la Putere”

”Companiile de stat ar trebui să aibă CA pe baza legii în vigoare, cu toate aceste etape, cu cetățeni care să fie recrutați de companii de recrutare, care să dea concursuri, să respecte etapele, adică o treabă profi, serioasă. Doar că Guvernul actual, condus de acest mare liberal, pe care-l susțin, dl Cîțu, nu-și mai pierde timpul cu toate aceste lucruri. E mai bine să zici ”eu beau cafeaua la interior” și ”o punem noi pe Gingirica și pe Sunel că-i prieten cu Georgel și ce dr*cu, că noi suntem la Putere”. În mod normal, ar trebuie să se lase cu pârnaie, dacă abuzezi ilegal cu treaba asta, punând membri provizorii ”până când vrea mușchiul nostru, noi fiind la Putere”. E cam ilegal și-și cam bat joc de banii noștri nerespectând această lege” a afirmat Mircea Badea, dând exemple în acest sens: ”Societatea Națională a Apelor Minerale- prelungiri repetate ale termenelor de depunere a dosarului, anunțate pe site-ul Ministerului, actualul director general e din Turnu Severin, de unde e și ministrul Virgil Popescu, SALROM (CA și noii directori executivi trebuiau aleși în iulie 2020, și astăzi sunt provizorii, acum au mandat din martie în iulie), CupruMin (directori executivi nedefinitivați de doi ani, sunt provizorii, CA provizoriu din iulie 2020, toți cei cinci membri angajați din Min. Economiei, când în lege scrie maximum doi, deci cum cinci? Cinci e mai mare decât doi și decât dublul lui doi, patru. E ilegal, dar DNA nu vine să ne ia).”

Și exemplele au continuat. Așa cum continuă și-n Delta Dunării. Vezi aici: Delta Dunării, FĂRĂ guvernator. A trecut o lună de când trebuia anunțat un nume

Acest articol reprezintă o opinie.