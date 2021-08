Cu ce se laudă Nicușor Dan după 10 luni de primar: Greaua moștenire, 2700 de oameni dați afară, niște avarii, amenzi și procese

Iată cu ce se laudă Nicușor Dan, după 10 luni de primar:

Atacuri la vechea administrație. Veșnica grea moștenire

”Stabilizarea chestiunilor de fundament, nu de suprafață”

- ”Cea mai mare parte a acestor zece luni a fost dedicată stabilizării administraţiei acestui oraş şi a chestiunilor de fundament, de structură, nu a celor de suprafaţă. Am preluat o primărie în faliment, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Adică nu ai bani să plăteşti ceea ce trebuie să plăteşti. A fost o perioadă în care mare parte din energie a fost dedicată stabilizării unei administraţii în comă.”

”Am fost în pericol să...”

- ”Am fost în pericol să nu organizăm Euro 2020 în această vară, pentru că ne obligasem la nişte lucrări de investiţii, iar conturile noastre de investiţii erau blocate. Am fost în pericol să reziliem contractul pentru cea mai mare lucrare de investiţii a Bucureştiului, staţia de epurare de la Glina. Asta ar fi însemnat să dăm înapoi sute de milioane de euro, bani pe care deja i-am luat pentru respectiva lucrare. Am fost în pericolul ca Comisia Europeană să înceapă să aplice acea amendă zilnică pentru nepunerea în aplicare a măsurilor prevăzute pe procedura de infringement pe calitatea aerului în Bucureşti".

”Avea de dat de o mie de ori mai mulți bani decât aveam în cont”

- ”Adică noi aveam de dat de o mie de ori mai mulţi bani decât aveam în cont. Şi toate datoriile astea erau curente, în sensul că fiecare din firmele sau oamenii cărora le datoram bani puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era, de fapt, într-un faliment pe care nu îl declarase. Conturile erau blocate. Creditele pentru investiţii erau blocate".

A închis 14 companii municipale, a dat afară 2.700 de oameni

- ”Am definitivat procedurile noastre administrative pentru a închide 14 dintre cele 16 companii pe care urma să le închidem în prima etapă. În acest moment rămân doar procedurile juridice să fie desfăşurate de lichidatori şi de instanţele de judecată. Dintre cele 14 companii vor fi disponibilizaţi 2.700 de oameni, mulţi dintre ei au plecat deja"

- "Dintre cele 16 companii despre care spuneam că le vom închide în prima etapă au mai rămas de închis companiile de parking şi de protecţie civilă. Le vom închide în curând. Mai sunt patru companii pe care le menţinem provizoriu, pentru că asigură nişte servicii pe care la un moment dat o să le trecem în structura Municipalităţii, e vorba de iluminatul public, întreţinerea semafoarelor, activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de compania imobiliară, care are în proprietate blocul social din Ghencea, care este în construcţie. Dacă am închide-o acum, am pierde foarte mult timp în care nu am putea să lucrăm la acel bloc"

- "Este un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că, în urma unui control al Ministerului Finanţelor, am sesizat DNA pentru gravele prejudicii şi gravele abuzuri de la Compania de Cimitire, unde s-au realizat proceduri de achiziţie publică, unde s-au cumpărat cu sume mult peste preţul pieţei mai multe bunuri şi aşa mai departe"

Din nou, greaua moștenire

- ”Ce am găsit în domeniul juridic este jale. Am găsit o instituţie cu 5.000 de litigii. O instituţie care avea contracte cu firme de avocatură, care erau specializate pe diferite domenii, dar care nu le mai plătise de doi ani. Vă închipuiţi ca cineva să aibă un litigiu de 900 de milioane de euro, în care are avocaţi, şi să nu îi plătească doi ani? Am găsit dosare cu mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură specializate, pentru că Primăriei îi era ruşine că nu îi plătise de doi ani. Din fericire, am reuşit să recâştigăm încrederea acestor firme de avocatură. În primul rând le-am plătit, le-am eşalonat şi ne-am ţinut de cuvânt"

- ”În primul rând, vom analiza contractele de închiriere din Herăstrău şi din Satul Francez, pentru că acolo sunt sume uriaşe de bani pe care Municipalitatea le pierde, închiriind mult, mult sub preţul pieţei. Vom face analiza juridică pe mai multe terenuri care sunt de interes pentru Municipalitate pentru viitoare mari investiţii. Am alocat unei firme de avocatură litigiile cu gropile de gunoi şi cu operatorii acestor gropi de gunoi, care au mize de sute de milioane de lei. Nu erau alocate. Am alocat analiza şi propunerea de modificare a Codului Fiscal în ceea ce priveşte împărţirea taxelor şi amenzilor între Primăria Generală şi primăriile de sector. (...) PMB plăteşte subvenţia pe transportul public, un miliard de lei pe an. Dar dacă un călător este prins fără bilet în autobuz, amenda o plăteşte la primăria de sector"

- "Au apărut litigii între primărie şi constructori, auditori, diriginţi de şantier, pe garanţii de execuţie, pe tot ce înseamnă executarea contractelor. Sunt, de asemenea, apărări inutile la care am renunţat. Vă aduc aminte de litigiile de 100.000 de euro iniţiate de fosta administraţie împotriva jurnaliştilor, la care am renunţat foarte repede. Vă aduc aminte de litigiul în care primăria s-a înverşunat să apere o decizie incorectă, cea prin care a fost demisă doamna Dorina Lazăr de la conducerea Teatrului Odeon, unde câştigase un concurs".

În continuare, fără apă caldă. Niște avarii

- "Sunt nişte avarii la reţeaua principală, de asta trebuie întreruptă alimentarea cu agent termic pe întreaga această reţea principală. E mai bine să asumi şi să faci lucrările astea vara, când e un disconfort, dar nu e aşa de mare cum este dacă l-ai face iarna”.

- "Nu putem în iarna asta decât să avem o uşoară îmbunătăţire faţă de iarna precedentă"

Amenzi pentru șoferii STB

- "Am moştenit un contract de delegare provizoriu pentru serviciul de transport public, atât în relaţia cu STB, cât şi în relaţia cu ceilalţi operatori din zona regională. A fost nevoie de zeci de ore de discuţii; au fost coordonate de viceprimarul Bujduveanu. În urma acestor discuţii avem azi un contract de delegare pe zece ani serios, corect, care a mulţumit toate părţile care au luat parte la aceste discuţii. Faptul că avem acest contract de delegare pe termen lung era o condiţie pentru ca să putem accesa bani europeni şi pe tramvaie şi pe autobuzele electrice. Faptul că avem acest contract de delegare permite ADI să îşi exercite controlul pe STB. Au început să fie aplicate amenzi de 100 de lei pentru şoferii care pleacă mai devreme sau mai târziu de la cap de linie faţă de orarul care este obligatoriu pentru ei".

- Edilul general a mai precizat că actuala administraţie a moştenit o licitaţie pentru tramvaie de 18 metri, "prea mici şi prea scumpe" pentru Bucureşti, exprimându-şi speranţa că Municipalitatea nu va fi obligată de instanţă să le achiziţioneze.



"Sunt complicaţii juridice aici. Sper să nu fim obligaţi de instanţă să le achiziţionăm, pentru că sunt şi prea mici şi prea scumpe pentru ce-i trebuie Bucureştiului".

Expropiere la Hanul Solacolu

- "Sper să votăm foarte curând, ne trebuie o majoritate de două treimi, exproprierea pentru Hanul Solacolu, astfel încât să putem să introducem în circuit acest imobil foarte valoros. Mai sunt câteva clădiri care urmau să fie expropriate, dar pentru care, din fericire, noii proprietari acţionează corect. De exemplu, la casa în care s-a făcut Unirea de la 1859, din zona Lipscani, proiectul cu care au venit proprietarii e foarte civilizat şi e în curs de desfăşurare. De asemenea, la Casa Haşdeu de la Podul Haşdeu există un proiect de restaurare cu care a venit noul proprietar şi care este absolut în regulă. (...) Am semnat cel puţin 70 de autorizaţii de consolidare şi restaurare făcute de proprietari privaţi de imobile, monumente sau nu, din zone protejate, foarte interesante".

Ar vrea un nou regulament de parcare

- "Nu vreau să va spun foarte mult înainte să discut cu majoritatea din Consiliul General despre ce aş vrea să fie noul regulament de parcare, dar eu estimez că până la sfârşitul acestui an o să avem un nou regulament de parcare care o să schimbe multe dintre lucrurile pe care le vedem astăzi".

Se ia copac cu copac

- ”Ani de zile, administraţia a acţionat cu laşitate pe subiect, adică orice solicitare de defrişare sau de toaletare venea era acceptată pentru că funcţionarul care semna se gândea: 'dacă cumva cade o creangă pe vreo maşină şi eu voi fi chemat în judecată?'. Exact acest fenomen l-am stopat (...). O să ne mai ia puţin timp până o să reglăm, pentru că e simplu să ai o direcţie în care semnezi automat orice cerere de defrişare care-ţi vine şi e mai complicat să te duci cu specialişti, copac cu copac, să vezi ce se defrişează şi ce nu. În momentul acesta, din cauza asta avem nişte întârzieri, dar o să le rezolvăm foarte curând (...), o să mergem cu specialişti şi o să evaluăm copac cu copac şi asta necesită un oarecare timp”.

Suspendare PUZ-uri. Nicușor Dan spune că a învins

- "Am avut un atac violent în instanţă din partea unor ONG-uri paravan, care au angajat mari case de avocatură din Bucureşti împotriva hotărârilor de suspendare a PUZ-urilor de sector. Am avut un atac violent în instanţă împotriva Planului Urbanistic General. Vă închipuiţi ce înseamnă să dispară Planul Urbanistic General? Înseamnă să nu mai existe o regulă de construire în Bucureşti. Adică oricine să construiască orice, oriunde. Şi am avut acest litigiu împotriva PUG, în totalitate. Din fericire, am reuşit să câştigăm 12 din cele 12 procese care ne-au fost intentate pe această zonă de urbanism".

- "Degeaba faci o sută de lucrări de infrastructură, dacă dai drumul la construirea haotică în oraş. Construirea aceea haotică îţi va anula toate lucrările de infrastructură pe care le-ai făcut. Problema Bucureştiului este că nici nu a făcut lucrările de infrastructură, dar a şi dat drumul la construirea haotică şi de aceea stăm noi toţi, azi, blocaţi în trafic. Bucureştiul are nevoie de dezvoltare şi eu sunt un suporter al dezvoltării, al Şoselei de Centură, al Autostrăzii de Centură, al liniei de tren de Centură, al metroului de suprafaţă, însă dezvoltarea unui oraş trebuie să fie profesionistă, corectă, nu speculativă".

Sursă text: Agerpres