CS Mioveni amenință cu retragerea din Liga 1: "Ne întrebăm ce rost mai are"

Echipa CS Mioveni, nou-promovată în Liga I, a înaintat un memoriu Federaţiei Române de Fotbal, Comisiei Centrale a Arbitrilor şi Ligii Profesioniste de Fotbal, în urma ”gravelor erori de arbitraj care au dus la stabilirea scorului final în meciul de aseară cu CFR” şi în care ameninţă cu retragerea din campionat.

Memoriu împotriva arbitrajuluiÎn urma gravelor erori de arbitraj care au dus la stabilirea scorului final în meciul de aseară cu CFR, conducerea clubului a înaintat un memoriu către forurile competente.CATRE FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL COMISIA CENTRALA A A RBITRILOR LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL.

Avand in vedere gravele greseli de arbitraj din meciul CS Mioveni – CFR Cluj, care au condus la infringerea echipei noastre, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte1. Este inadmisibil modul in care am fost tratati de catre cavalerii fluierului (Florin Chivulete, Vladimir Urzica si Andrei Constantinescu), CFR marcand un gol dintr-un offside evident, iar noua refuzindu-ni-se un penalty clar, fapte ce au condus la victoria oaspetilor. Nu vrem sa contestam valoarea adversarilor nostri, asa cum nu vrem sa stirbim din meritele clujenilor in obtinerea unor performante remarcabile in cupele europene. Dar cand pierdem un joc in asemenea maniera, ne intrebam ce rost mai are sa participam intr-o competitie in care ni se taie orice drept la egalitate. Au fost nenumarate situatii in care nu am comentat nimic la adresa arbitrajelor, cu toate ca si atunci am fost dezavantajati. Dar ceea ce s-a intamplat vineri seara a intrecut orice masura. Avand in vedere aceste aspecte si tinand cont de faptul ca toată lumea protejeaza in continuare o Comisie Centrala a Arbitrilor care este stat in stat, ne gandim serios sa ne retragem din competitie. In mod sigur CCA nu va avea de suferit daca o echipa mica si inimoasa ca a noastra va disparea din fotbalul romanesc, dar numai in acest fel intreaga lume va afla ce se intimpla cu arbitrajele de la noi din tara.

Daca nimeni nu indrazneste sa traga la raspundere CCA, macar retragerea noastra va ajunge la urechile UEFA si FIFA, iar semnalul nostru de alarma poate va vindeca un fotbal in care cavalerii fluierului decid dupa bunul plac invingatoarea unui joc de fotbal. Daca nimeni nu are curajul sa faca ceva, poate macar noi, prin retragerea din Liga 1, vom aduce la cunostinta iubitorilor de fotbal din toata lumea ca in Romania CCA-ul patroneaza sportul rege. Vom disparea noi, vom fi amendati, dezafiliati, etc, dar poate vom fi cei care vom incepe insanatosirea unui fotbal bolnav, in care rezultatele finale sunt la mana domnilor arbitrii.2. Inaintea fiecarui meci oficial, echipele din Liga 1 sint obligate sa plateasca aproximativ 4.000 de euro pentru baremurile arbitrilor si observatorilor. Foarte bine! Platim cu totii, cu toate ca aceasta suma este una imensa in comparatie cu salariul mediu din Romania. Dar daca tot platim acesti bani, nu intelegem de ce niciodata nu ni se aduc la cunostinta si noua, celor care platim, notele date de observatori arbitrilor. De fiecare data, orice sanctiune primita de fotbalisti este adusa la cunostinta mass media, asa cum orice amenda sau sanctiune a antrenorilor este data publicitatii. Lumea afla imediat ce si cat platesc cei de pe teren, dar niciodata nu aflam ce ce intimpla cu cavalerii fluierului. Facem pe aceasta cale un apel catre toate echipele de fotbal din tara sa ni se alature in demersul nostru. Vrem si noi sa aflam, chiar daca dupa doua, trei sau patru zile de la disputarea jocului, ce se intampla cu cei care arbitreaza intalnirile. Nu este normal sa platesti aproximativ 4.000 de euro si apoi sa stai si sa privesti fara a putea reactiona cum esti executat in public. Daca sanctiunile fotbalistilor si ale antrenorilor sint publice, cine decide ca ale cavalerilor fluierului trebuie sa fie ascunse ? Daca apelul nostru, la care speram sa ni se alature cit mai multe echipe, nu va avea sorti de izbinda, atunci ne permitem sa credem ca CCA are de ascuns multe, iar observatorii protejeaza arbitrii acordandu-le note mari, in ciuda numeroaselor greseli care apar meci de meci.3. Incepind din acest moment, in cazul in care vom mai continua in Liga 1, vrem sa anuntam CCA ca refuzam sa mai fim arbitrati de brigada Florin Chivulete, Vladimir Urzica si Andrei Constantinescu. Ceea ce au facut vineri seara este inimaginabil, batandu-si efectiv joc nu numai de noi, ci de intregul fotbal romanesc. Daca domnii de la CCA vor continua sa-i delege… foarte bine. Treaba lor. Dar sa stie toata lumea ca CS Mioveni nu este un cobai al unor cavaleri ai fluierului ce nu vad un offside evident si un penalty clar ca lumina zilei.In speranta ca apelul nostru va fi auzit si bagat de seama de cineva, incheiem urand succes echipei CFR in returul cu Young Boys Berna si speram la o calificare in Champions League," se arată în mesajul echipei de fotbal.